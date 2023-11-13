У родини СБУшника, який учинив бійку через пісню Круга, чималий автопарк: він цікаво пояснив

Своїм автомобілем, наприклад, бабуся ніколи не користувалася

Журналісти розкопали багато цікавого про співробітника СБУ Дмитра Сівака. Саме його називають одним із учасників резонансної бійки у Вінниці.

Про це повідомляє Центр протидії корупції. Він "придивився" до родини видного СБУшника та виявив, що, наприклад, на бабусю Дмитра Богданну Сівак, якій 75 років, записано недешевий автомобіль.

За даними журналістів, дана жінка з 2021 року володіє мінівеном Volkswagen Caravelle 2018 року випуску. Його приблизну вартість оцінюють у 40-75 тисяч доларів.

"75-річна жінка на цьому авто не їздить і, за нашими даними, ніколи не їздила", — стверджується в матеріалі.

На батька контррозвідника Руслана Сівака записані з 2020 року авто Volkswagen e-Golf 2019 року випуску (~20 тисяч доларів) та з 2021 року – мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року випуску (~ 17 тисяч доларів). При цьому наголошується, що жодних даних про те, що бабуся чи батько Дмитра Сівака мали, чи мають бізнес, у реєстрах немає.

Про автопарк сімейства Сівак журналісти запитали самого контррозвідника і ось, що він відповів:

"Якби Богданна Михайлівна мала Бентлі Континенталь якийсь там великий, ну, без запитань. І то — то не ваша справа. Вона все життя пропрацювала, 40 років, військовою була", — сказав чоловік.

Потім Сівак направив їх до свого адвоката. А коли вони попросили контакти цього адвоката, сказав, що якщо вони їх не знають, то нема чого дзвонити.

А ще Руслан Сівак переконував, що такі публікації "Не на часі робити. Є ж інакші справи в країні"

Нагадаємо, що на початку листопада України сколихнув скандал, коли в одному з ресторанів Вінниці побилися сім’ї ЗСУушника та СБУшника. Причиною конфлікту стало те, що останні, відзначаючи день народження, слухали на всю російський шансон — "Владімірскій централ" та "Пріходіте в мой дом". Цьому обурилися гості військового, який також відзначав свій день народження цього дня. Втім, за словами свідків, на зауваження сторони військового друзі та родичі спецслужбіста відреагували агресивно і почалася бійка.

Дмитро Сівак

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що журналісти знайшли в Іспанії дороге майно одного з українських військкомів та показали його.