В США стая агрессивных собак ворвалась в автосалон: ущерб оценивается в сотни тысяч долларов (видео)

Владельцев собак пока не нашли

Практически ежедневно бывают случаи, когда автосалоны или дилерские центры теряют сотни тысяч долларов из-за деятельности преступных группировок или непогоды. Однако о таком странном случае вы точно не слышали.

В Хьюстоне, США, в течение трех ночей несколько собак прибегали в дилерский центр и повредили несколько автомобилей. Инцидент произошел в этом месяце в G Motors, сообщает Сarscoops.

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Согласно записи с камер наблюдения в дилерском центре, несколько собак ворвались на территорию и начали отрывать бамперы и крылья машин. Это было бы ничего, если бы случилось однажды, но собаки-рецидивисты возвращались трижды.

В общей сложности они смогли повредить пять автомобилей. Менеджер по продажам Габи Фахури сказал, что он не мог представить, что пес имеет такую силу, чтобы растерзать машину. Повреждения были настолько сильны, что сначала подумали на волков. Но на записях отчетливо видно, что это собаки.

Дилер еще не успел полностью подсчитать убытки. По предварительным оценкам они составляют от 100 до 350 тысяч долларов США. Профессор волнуется, что это может отпугнуть потенциальных покупателей.

Дилерский центр обратился в полицию Хьюстона, но там сказали, что ничего не могут поделать, ведь из-за собак никто из людей не пострадал. В департаменте предложили, чтобы дилерский центр нанял частного детектива, чтобы найти владельцев этих собак. Только тогда на них можно будет подать в суд и потребовать возмещения убытков.

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