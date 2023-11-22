Toyota отзывает полмиллиона машин из-за проблем с тормозами

Список авто не публикуют

Toyota – самая популярная марка авто в мире, которая известна своей надежностью и долговечностью. Но иногда даже расхваленное качество подводит. Так и произошло в этот раз.

Японский автопроизводитель отзывает более полумиллиона авто из-за проблем с тормозной системой. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Детали кампании

Toyota объявила об отзыве 580 тысяч авто из-за риска неисправности тормозной системы. Правда, список конкретных моделей, подлежащих возврату в сервисные центры, не сообщается.

Согласно информации, на некоторых машинах неправильно затянули болты на педалях. Поэтому могут возникнуть риски неисправности. В худшем случае – педаль тормоза при необходимости просто не сработает. Это может привести к аварии или даже к летальным случаям. Пока нет данных ни от регуляторов, ни от самой компании, о том, привела ли проблема к ДТП.

Ранее, в сентябре, Hyundai и Kia объявили о кампании по отзыву миллионов популярных в мире авто. Как сообщал "Телеграф", все из-за риска внезапного возгорания.