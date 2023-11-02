Всего $25 000: в Китае создали дешевого конкурента Toyota Land Cruiser

Такой "Крузак" на минималках

Все мы, наверное, не отказались бы от владения Toyota Land Cruiser или легендарным "Крузаком", как его еще называют в народе. Причина одна – это надежный и мощный внедорожник, зарекомендовавший себя непревзойденным качеством и высокой проходимостью в любых условиях. А еще – это очень надежный и безопасный автомобиль.

Однако цены на Land Cruiser "кусаются" как на рынке новых авто, так и на вторичном. Но сегодня сэкономить много денег и получить отличный внедорожник помогут китайцы, ведь они создали BAIC BJ40. Цены на машину начинаются всего от 25 тысяч долларов, сообщает известное сетевое издание CarNewsChina.

Toyota Land Cruiser или BAIC BJ40: цены и характеристики

Сравнивая оба внедорожника, остановимся подробнее на ценах и характеристиках, а также функциях этих автомобилей. Спойлер – они мало чем отличаются.

Сегодня на рынке новых автомобилей Toyota Land Cruiser предлагается с полным приводом и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и в нескольких вариантах кузова. Двигатель – 3.3 twin-turbo, в дизельном или бензиновом (3,5 л) исполнении. Мощность авто достигает безумных 415 лошадиных сил. Топлива, правда, машина тратит немало — около 12 литров на 100 км.

Цены на "Крузак" у официального дилера начинаются с 212 тысяч долларов США, и это в самой дешевой комплектации. Что касается вторичного рынка, то здесь тоже нужно будет потратить немало. На популярном сайте по продаже авто находим 890 объявлений: самый дешевый можно купить за 7 200$. Но это старый, ржавый "Крузак", да еще с 300 тыс.км пробега. Двигателю явно нужен капремонт, а если учитывать, что им не пользовались уже 6 лет, то и подавно.

Самым дорогим предложением с пробегом на вторичном рынке является Land Cruiser 2021300 с 3,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 415 л.с. в самой дорогой комплектации Premium 70th Anniversary. Его оценили в 249 тысяч долларов.

Что же предлагают китайцы?

Внедорожник BAIC BJ40 выпустили в трех комплектациях – цены начинаются от 25 тысяч долларов. Самая дорогая стоит 30 850.

BAIC BJ40 – это рамный внедорожник второго поколения со стильным дизайном и аккуратными фарами. Дневные ходовые огни расположены на радиаторной решетке.

Габариты внедорожника таковы: высота 1895 мм, длина 4790 мм, ширина 1940 мм. Колесная база большая – 2760 мм.

Автомобиль получил 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 245 л.с. Работает мотор вместе с 8-ступенчатой автоматической КПП. Есть 10 режимов вождения, разгон с нуля до сотни занимает 10 секунд.

Интерьер авто очень элегантный – есть 2 больших экрана, которые дополняет цифровая панель устройств. Внутри есть места для 5 человек. В Китае внедорожник уже открыли для продажи.

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