Названы 8 лучших седанов в Украине до 8000$

Эти авто сможет приобрести каждый

Сегодня такой вариант кузова авто как седан очень популярен среди украинских водителей. А на рынке представлено множество марок, которые выпускают очень разные по цене и качеству автомобили.

Однако как выбрать надежную, функциональную машину, которая прослужит много лет, да еще не потратив на нее целое состояние? Об этом рассказывают эксперты по ютуб-каналf Sumy Racing Team.

8 место – Honda Accord VII

Honda Accord седьмого поколения производился с 2003 по 2008 год. На вторичном рынке такой автомобиль можно купить от 4500 долларов.

Honda Accord оснащался 2,0-литровым, 2,4-литровым бензиновым или 2,2-литровым дизельным двигателями. Последний вариант предлагался только с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Бензиновые также поставлялись с 5-ступенчатым автоматом. Они могут проехать 350-400 тысяч километров, но ремонт достаточно дорог.

7 место – Hyundai Accent/Kia Rio

Эти автомобили оказались на одном месте не случайно, ведь они братья-близнецы. Субкомпактный седан Hyundai Accent 4 поколения производился с 2010 по 2018 год. Цены на вторичном рынке на него начинаются с 5,5 млн долларов.

Автомобиль поставлялся с 1,4 и 1,6-литровыми бензиновыми и такими же объемом дизельными двигателями с механической и автоматической коробками передач. Обе достаточно надежны, хотя и могут иметь некоторые проблемы. Ремонт не очень дорог.

6 место – Volvo S40 II

Автомобиль S40 II от шведского бренда Volvo производился с 2004 по 2012 год. В Украине на вторичном рынке такой автомобиль можно купить от 5300 долларов.

Volvo S40 II выпускался во многих видах двигателей и с разными типами коробок. Здесь были как и собственные моторы Volvo, так и от Ford, Peugeot в следующих вариантах в зависимости от года выпуска:

1,6 дизель;

1,6 бензин;

1,8 бензин;

2,0 бензин;

2,0 Дизель-поезд.

Худшим из этого списка автор видео называет 1,8-литровый бензиновый двигатель. Обслуживать его можно только на фирменной спецстанции.

5 место — Subaru Legacy BM

Японское авто Subaru Legacy BM 5 поколения, производившееся с 2005 года, оборудовано полным приводом и известно своей превосходной управляемостью. Subaru Legacy BM имел четыре вариации двигателей, из которых дизельные варианты эксперт рекомендует даже не рассматривать. Бензиновые варианты представлены в следующих объемах: 2,0 л, 2,5 л, а также 3,6.

4 место – Ford Focus III

Ford Focus третьего поколения производился в течение 8 лет – с 2010 по 2018 год. Прайс на вторичном рынке начинается от 5700 долларов. Что касается подбора этого авто, то здесь необходимо особое внимание обращать на коробку передач.

Среди большого разнообразия двигателей эксперт советует выбрать 1,6- и 2-литровый бензиновый "атмосферник". Особенно если речь идет о европейских версиях. Оптимальным называют 1,6- и 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель или турбодизель объемом 1,6 литра.

3 место — Dodge Dart

Современный Dodge Dart производился только в одном поколении – с 2012 по 2016 год. На вторичном рынке этот автомобиль можно приобрести по цене от 7 тысяч долларов.

Машина выпускалась только с бензиновыми двигателями. В частности, это двухлитровый четырехцилиндровый на "автомате", а также 2-литровый с механической 6-ступенчатой КП, 2,4-литровый с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

2 место – Skoda Octavia A5

Skoda Octavia – народное авто всех времен, которое производилось с 2004 по 2013 год. Машина представлена во многих трансмиссиях и видах двигателей. Цены на Skoda Octavia сегодня начинаются от 4,5 млн долларов.

Если говорить о двигателях, то эксперт советует выбрать 2,0, 1,6 или 1,4-литровый "атмосферник". Также можно обратить внимание на дизельные версии, например 1,6 или 2,0 литра.

1 место — VW Jetta MK6

VW Jetta MK6 построен на той же платформе, что и Skoda Octavia A5. Этот автомобиль имеет просторный салон, красивый дизайн и надежные двигатели. На вторичном рынке VW Jetta MK6 с 2010 года можно купить по цене от 6600 долларов.

Эксперты советуют выбирать VW Jetta MK6 со следующими двигателями: 2,0, 2,5-литровый бензиновый с автоматической или механической коробкой передач. Дизельный двигатель (1,6, 2,0 и 1,9 л) можно выбирать, но здесь нужно тщательно смотреть на пробег машины.

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