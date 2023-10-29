Geely выпустила новый электрокар с 4 моторами и 1300 л.с (фото)

Первую партию авто будет поставлять лично известный гонщик Райкконен

Китайские автопроизводители в последние годы завоевали лидерство на мировом рынке. И их популярность продолжает расти каждый год.

И это не случайно: сегодня китайцы поставляют на рынок качественные, надежные, но дешевые продукты. Они абсолютно могут конкурировать с другими брендами, а порой значительно их превзойти. К примеру, один из самых популярных производителей КНР — компания Geely — официально представила электрический лифтбек Zeekr 001 FR с мощностью в 1300 лошадиных сил, пишет Carnewschina.

Согласитесь, сейчас такая мощность есть только в спорткарах или в некоторых внедорожниках. Но обо всем по очереди.

Технические характеристики Geely Zeekr 001 FR

Geely Zeekr 001 FR получил четыре электромотора – два спереди и два сзади. Мощность передних составила 422 лошадиные силы, задних — 825 л.с.

Интересно, что этот электрический лифтбэк может выполнять танковый разворот. Это достигается с помощью такого количества мощных электродвигателей и управления каждого колеса по отдельности.

Машина действительно получилась очень мощной – динамика разгона с нуля до 100 км/ч составляет всего 2,37 сек. Максимальная скорость составляет 280 км. Zeekr 001 FR получил карбон-керамический тормоз. Антикрыло, диффузор и сплиттер выполнены из углеволокна.

Максимальные 1282 лошадиные силы активируются только в "режиме Райкконена", и этот режим существует только в Zeekr 001 FR. Настраивал механизмы сам бывший чемпион "Формулы 1" Кими Райкконен.

Стоит отметить, что сейчас максимальной мощности нет – ее добавят позже. Когда владелец авто внесет доплату в 8 тысяч долларов, гоночное обновление запустят по воздуху.

Автомобиль построен на архитектуре 80 В. Аккумулятор может заряжаться с 10 до 80 процентов всего за 15 минут. Батарея имеет емкость 100 кВтч, которая обеспечивает запас хода в 550 км.

А что внутри?

В салоне видим приборную панель, которая размещена на экране 8,8 дюйма, а также мультимедийку диагональю в 15,4 дюйма. Сообщается, что операционной системой для информационно-развлекательного экрана будет Qualcomm Snapdragon 8295.

Стоимость машины составила 105 тысяч долларов, и это даже меньше, чем ожидалось. Первую партию автомобилей раскупили за несколько секунд. Производят всего 99 экземпляров в месяц. Первую партию доставит сам гонщик Райкконен.

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