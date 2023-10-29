Geely випустила новий електрокар з 4 моторами та 1300 к.с (фото)

Першу партію авто постачатиме особисто відомий гонщик Ряйкконен

Китайські автовиробники в останні роки завоювали лідерство на світовому ринку. І їхня популярність продовжує зростати щороку.

І це не випадково: сьогодні китайці постачають на ринок якісні, надійні, але дешеві продукти. Вони абсолютно можуть конкурувати з іншими брендами, а деколи — значно їх перевершити. Наприклад, один із найпопулярніших виробників КНР — компанія Geely — офіційно представила електричний ліфтбек Zeekr 001 FR з потужністю в майже 1300 кінських сил, пише Carnewschina.

Погодьтесь, зараз така потужність є лише в спорткарах чи тільки деяких позашляховиках. Але про все по черзі.

Технічні характеристики Geely Zeekr 001 FR

Geely Zeekr 001 FR отримав чотири електромотори — два спереду і два ззаду. Потужність передніх склала 422 кінських сили, задніх — 825 к.с.

Цікаво, що цей електричний ліфтбек може виконувати танковий розворот. Це досягається за допомогою такої кількості потужних електродвигунів та управління кожного колеса окремо.

Машина дійсно вийшла дуже потужною — динаміка розгону з нуля до 100 км/год складає всього 2,37 сек. Максимальна швидкість складає 280 км. Zeekr 001 FR отримав карбон-керамічні гальма. Антикрило, дифузор та спліттер виконані з вуглеволокна.

Максимальні 1282 кінські сили активуються лише в "режимі Ряйкконена", і цей режим існує лише в Zeekr 001 FR. Настроював механізми сам колишній чемпіон "Формули 1" Кімі Ряйкконен.

Варто зазначити, що зараз максимальної потужності немає — її додадуть пізніше. Коли власник авто внесе доплату у 8 тисяч доларів, гоночне оновлення запустять повітрям.

Автомобіль побудований на архітектурі у 80 В. Акумулятор може заряджатися з 10 до 80 відсотків всього за 15 хвилин. Батарея має ємність 100 кВт·год, яка забезпечує запас ходу в 550 км.

А що всередині?

У салоні бачимо панель приладів на екрані 8,8 дюйма, а також мультимедійний екран діагоналлю в 15,4 дюйма. Повідомляється, що операційною системою для інформаційно-розважального дисплея буде Qualcomm Snapdragon 8295.

Вартість машини склала 105 тисяч доларів, і це навіть менше, ніж очікувалось. Першу партію розкупили всього за кілька секунд. Вироблятимуть всього 99 екземплярів на місяць. Першу партію доставлятиме сам гонщик Райкконен.

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