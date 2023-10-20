Дверь как у Lamborghini и 500 лошадиных сил: китайцы выпустили стильный и дешевый электрокар

Ожидаем классный, мощный и недорогой электрокар

Известный китайский производитель автомобилей создал более дешевого конкурента Tesla с чрезвычайно богатым дизайном и оснащением. Новый седан Dongfeng eπ 007 обладает 544-сильным мотором и поддерживает очень быструю зарядку.

Новинка получила очень необычные двери, которые открываются вверх, как у Lamborghini. Об этом рассказывает сетевое издание CarNewsChina.

Экстерьер авто

Dongfeng eπ 007 получил раздельную переднюю оптику и узкие задние фонари, объединенные в единый блок. Седан отличается массивным диффузором на бампере.

Авто нельзя назвать компактным. Его длина составляет 4 м 88 см, ширина – 1 м 89,5 см, высота – 1 м 46 см. Колесная база как у кроссовера – 2915 мм.

Есть несколько версий модели с разными колесными дисками, лидаром и передними и задними камерами.

Интерьер

Первое, что привлекает внимание в интерьере авто – это его стиль. Все максимально минималистично, но интересно, и не утруждает глаза. Руль плоский.

Нельзя не заметить огромный дисплей мультимедийной системы. Цифровая приборная панель наоборот компактна.

А что под капотом

В зависимости от конфигурации Dongfeng eπ 007 получит несколько силовых установок по выбору. Базовая из них оснащена электромотором на 272 лошадиные силы, а в топовой установлены их 2, суммарная мощность которых составляет 544 лошадиные силы.

Что касается аккумуляторной батареи, то ее емкость не раскрывается. Известно, что аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку, а зарядить электрокар с 30 до 80% можно будет всего за 26 минут. Возможно, дополнительные детали расскажут 6 ноября, когда состоится официальная презентация новинки.

О стоимости также не рассказывают, но Dongfeng обычно выпускает доступные автомобили с мощными характеристиками. К примеру, Dongfeng EX1 с запасом хода в 300 км сейчас стоит около 15 тысяч долларов. Поэтому ожидаем, что новый электрокар будет значительно дешевле Tesla.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский водитель проехал из Киева во Львов 540 км за 6 часов на электрокаре и доказал, что большие расстояния — не проблема для авто с электродвигателем.