Новый электрокар Huawei и Cherу с запасом хода 700 км скоро в продаже: как он выглядит (фото)

Максимальная скорость электрокара – 210 км.

Компания Chery совместно с производителем техники и гаджетов Huawei создала инновационный электрический седан Luxeed S7, который будет иметь запас хода в 700 километров.

Полноразмерный электрокар просто наполнен инновационными функциями. В частности, перед передним пассажиром можно разместить 40-дюймовый световой подвижный экран с соотношением сторон 21:9, пишет carnewschina.

Все инновации и технические характеристики

Luxeed S7 станет первым автомобилем в мире с операционной системой Harmony OS от Huawei. Она позволит настроить общий просмотр одновременно на нескольких экранах в салоне.

Также отмечено, что автомобиль оснащен LiDAR, который будет помогать водителю в управлении благодаря системе автономного вождения Huawei ADS 2.0.

В августе компания Chery подала заявку на разрешение продажи своего автомобиля еще в августе. Тогда и появилось больше сведений об автомобиле. У него есть пневмоподвеска и электродвигатель на задней оси, развивающий мощность 215 кВт.

Есть также второй вариант авто, имеющий гибридную батарею M3P. Это батарея, которая использует разные элементы в одной упаковке. Они более эффективны при низких температурах. Поэтому этот вариант электрокара должен отличаться лучшей морозостойкостью.

К тому же батарея МЗР обеспечивает дальность хода в 700 км.

Когда Luxeed S7 можно будет приобрести

Luxeed S7 официально выставят на продажу в ноябре. Об этом заявил управляющий директор Huawei Ю Чэндун. Вероятно, это произойдет на автосалоне в Гуанчжоу 17 ноября. Ранее известный техноблогер Чжу Юлон также говорил, что в октябре на авто начнут принимать предзаказы с полным депозитом.

Таким образом, S7 станет первой моделью под брендом Luxeed, которая выпускается совместно компаниями Chery в сотрудничестве с Huawei. Производитель гаджетов создает для бренда программное обеспечение, электродвигатели, мультимедийную систему, а Chery – все остальное. Скорее всего автомобиль будет продаваться как в фирменных салонах Chery, так и в магазинах Huawei. Цены пока не объявляют.

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