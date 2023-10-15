Стоит почти полмиллиона долларов: первый электрический Rolls-Royce уже в Украине

Авто только с конвейера

В Украину привезли новенький электромобиль от британского производителя элитных автомобилей Rolls-Royce под названием Spectre. Его запас хода составляет 520 км.

В Европе этот автомобиль стоит 420 тысяч долларов. Фото купе в Украине опубликовали на инстаграм-странице supercars_ru.

Пока неизвестно, кто и как приобрел Spectre, ведь автомобиль только что вышел, а очереди на него уже на год вперед. Тираж будет очень ограниченным.

Что известно о Rolls-Royce Spectre?

Rolls-Royce Spectre – это полноразмерный электромобиль класса люкс, выпущенный компанией Rolls-Royce Motor Cars в 4-м квартале 2023 года.

Основные технические характеристики Rolls-Royce Spectre:

Расход электроэнергии: 21.5 кВт-часов на 100 км.

Длина авто — 5,5 м.

Электрический запас хода: 520 км.

Мощность – 585 л.с и 900 Н∙м.

Масса авто — 3 тонны.

Разгон с 0 до 100 км – 4,5 сек.

Выбросы CO2: 0 г/км.

Spectre обладает аккумуляторной батареей массой 700 кг, что способствует долгому запасу хода и эффективности. Этот автомобиль имеет схожий дизайн кузова с моделью Wraith – с высокими окнами, фирменной радиаторной решеткой и привычно длинным капотом. Отличается он наличием дверей заднего типа. В салоне роскошная отделка: дорогая кожа, потолок в виде звездного неба, современная мультимедийная система и многое другое.

Rolls-Royce Spectre позиционируется как представитель роскошного сегмента рынка электрокаров с большим запасом хода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину привезли один из лучших кроссоверов мира: Audi всего за 10 тысяч долларов.