Стоит почти полмиллиона долларов: первый электрический Rolls-Royce уже в Украине
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Авто только с конвейера
В Украину привезли новенький электромобиль от британского производителя элитных автомобилей Rolls-Royce под названием Spectre. Его запас хода составляет 520 км.
В Европе этот автомобиль стоит 420 тысяч долларов. Фото купе в Украине опубликовали на инстаграм-странице supercars_ru.
Пока неизвестно, кто и как приобрел Spectre, ведь автомобиль только что вышел, а очереди на него уже на год вперед. Тираж будет очень ограниченным.
Что известно о Rolls-Royce Spectre?
Rolls-Royce Spectre – это полноразмерный электромобиль класса люкс, выпущенный компанией Rolls-Royce Motor Cars в 4-м квартале 2023 года.
Основные технические характеристики Rolls-Royce Spectre:
- Расход электроэнергии: 21.5 кВт-часов на 100 км.
- Длина авто — 5,5 м.
- Электрический запас хода: 520 км.
- Мощность – 585 л.с и 900 Н∙м.
- Масса авто — 3 тонны.
- Разгон с 0 до 100 км – 4,5 сек.
- Выбросы CO2: 0 г/км.
Spectre обладает аккумуляторной батареей массой 700 кг, что способствует долгому запасу хода и эффективности. Этот автомобиль имеет схожий дизайн кузова с моделью Wraith – с высокими окнами, фирменной радиаторной решеткой и привычно длинным капотом. Отличается он наличием дверей заднего типа. В салоне роскошная отделка: дорогая кожа, потолок в виде звездного неба, современная мультимедийная система и многое другое.
Rolls-Royce Spectre позиционируется как представитель роскошного сегмента рынка электрокаров с большим запасом хода.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину привезли один из лучших кроссоверов мира: Audi всего за 10 тысяч долларов.