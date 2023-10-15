В Украину привезли один из лучших кроссоверов мира: Audi всего за 10 тысяч долларов

Просто огонь!

В Украину привезли Audi Q3 2017 года выпуска и продают по рекордно низкой цене. Автомобиль после ДТП, однако повреждения не очень серьезные – нужно заменить бампер, фару и подкрасить некоторые вмятины. Автомобиль такого же года выпуска продают в Украине за 20-30 тысяч долларов. Ремонт явно не обойдется в такую сумму, потому это действительно выгодное предложение.

Это Audi Q3 2017 привезли из США и продают во Львове, указанный пробег – 168 тыс.км. Двигатель – 2 литровый, коробка передач – автомат. Авто уже растаможено.

Характеристики Audi Q3 2017 года выпуска

По данным издания WhatCar, Audi Q3 (2011-2018) признан одним из лучших кроссоверов в мире. Этим авто удовлетворены 96,5% владельцев. Журналисты СМИ опросили более 13 тысяч владельцев кроссоверов, и в результате опроса Audi Q3 оказался на третьем месте, уступив только Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Что известно об этом автомобиле? Audi Q3 2017 – это компактный кроссовер, произведенный немецкой компанией Audi, которая является частью концерна Volkswagen Group. Этот автомобиль входит в семейство кроссоверов и SUV от Audi и позиционируется как более доступная альтернатива более крупным и роскошным моделям, например, Audi Q5 и Q7.

Audi Q3 имеет современный и стильный дизайн с интересной радиаторной решеткой и светодиодными фарами.

В 2017 году Audi Q3 продавался с несколькими вариантами двигателей: бензиновым и дизельным, с передним и полным приводом.

Интерьер Audi Q3 оформлен качественными материалами и имеет современные технологии, такие как инфотейнмент-система Audi MMI и множество функций безопасности (система контроля стабильности на дороге, антиблокировщик тормозов и т.п.).

Обзор модели смотрите в видео:

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