Зима на пороге: цены на переобувку авто в Киеве выросли — во сколько обойдется услуга в этом году

В шиномонтажах скоро будет полный аншлаг

Сильный ветер, гололедица, мокрый снег с дождем — такую погоду прогнозируют синоптики уже на следующую неделю. Когда температура снижается до +7 градусов по Цельсию, автоэксперты рекомендуют, не тратя попусту время, обращаться в шиномонтаж и менять резину на зимнюю. Несмотря на это, водители часто приезжают в СТО тогда, когда выпал первый снег. И, конечно, вынуждены ждать в многочасовых очередях.

Журналисты "Телеграф" поинтересовались в шиномонтажах столицы, сколько стоит услуга по смене летних шин на зимние. Для сравнения взяли 2 самые популярные в Украине категории авто — легковые и кроссоверы.

Замена летней резины на зимнюю: цены в 2023 году

Поскольку цены в Украине за последний год на все товары и услуги выросли, то замена колес — не исключение. Если в 2022 году за это нужно было отдать около 500 гривен (речь идет о легковом авто), то в этом году цены увеличились на 15-30%.

Однако стоимость услуги зависит еще и от нескольких факторов – размера самих шин и их типа. "Чем больше колеса и вес авто, тем больше времени нужно на замену резины", — так нам объяснили в одном из автосервисов Киева.

Средняя цена на демонтаж летних, монтаж зимних шин составляет 800-900 гривен. Если требуется балансировка, придется доплатить.

Перезвонив в несколько десятков автосервисов в Киеве, мы определили самую низкую цену на переобувку легкового автомобиля с колесами диаметра R14 — 650 гривен. Самая высокая цена, которую нам озвучили – 900 гривен.

Что касается кроссоверов с колесами R16-R17, то цены на переобувание таких авто значительно выше – от 900 до 1200 гривен. А если у вас внедорожник с большими колесами, будьте готовы отдать от 1300 гривен и больше.

Почему зимой нельзя ездить на летней резине?

Во-первых, это небезопасно. Несмотря на то, что необходимость замены летней резины на зимнюю законодательно никак не урегулирована, владелец авто должен сам заботиться о безопасности ТС, чтобы не допустить аварийных ситуаций и даже человеческих жертв.

Дело в том, что летние покрышки на морозе становятся очень жесткими, по-простонародному, "дубовыми". Они не имеют сцепления и стойкости, особенно на дороге, покрытой снегом или льдом.

Меняйте резину вовремя, чтобы зимняя непогода не застала вас врасплох и не заставила изменить планы, ожидая в очередях в шиномонтаж и переплачивая за срочность услуги.

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