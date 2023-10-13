Зима на порозі: ціни на перевзування авто у Києві виросли - у скільки обійдеться послуга цього року

У шиномонтажах скоро буде повний аншлаг

Сильний вітер, ожеледиця, мокрий сніг з дощем — таку погоду прогнозують синоптики уже на наступний тиждень. Коли температура знижується до +7 градусів за Цельсієм, автоексперти рекомендують, не гаючи часу, звертатися до шиномонтажу і змінювати гуму на зимову. Незважаючи на це, водії часто приїжджають до СТО аж тоді, коли випав перший сніг. І, звісно, змушені чекати у багатогодинних чергах.

Журналісти "Телеграф" поцікавилися у шиномонтажах столиці, скільки коштує послуга зі зміни літніх шин на зимові. Для порівняння взяли 2 найпопулярніші в Україні категорії авто — легкові та кросовери.

Заміна літньої гуми на зимову: ціни у 2023 році

Оскільки ціни в Україні за останній рік на усі товари та послуги виросли, то і заміна коліс — не виняток. Якщо у 2022-му за це потрібно було віддати близько 500 гривень (йдеться про легкове авто), то цьогоріч ціни збільшились на 15-30%.

Проте вартість послуги залежить ще і від кількох факторів — розміру самих шин та їх типу. "Чим більші колеса і вага авто, тим більше часу потрібно на заміну шин", — так нам пояснили в одному з автосервісів Києва.

Середньою ціною на з демонтажу літніх, монтажу зимових шин складає 800-900 гривень. Якщо потрібне балансування, доведеться доплатити.

Перетелефонувавши до декількох десятків автосервісів у Києві, ми визначили найнижчу ціну на перевзування легкового автомобіля з колесами діаметра R14 — 650 гривень. Найвища ціна, яку нам озвучили — 900 гривень.

Щодо кросоверів з колесами R16-R17, то ціни на перевзування таких авто значно вищі — від 900 і до 1200 гривень. А якщо у вас позашляховик з великими колесами, то будьте готові віддати від 1300 гривень і більше.

Чому взимку не можна їздити на літній гумі?

По-перше, це небезпечно. Незважаючи на те, що необхідність заміни літньої гуми на зимову законодавчо ніяк не врегульоване, власник авто повинен сам дбати за безпеку ТЗ, щоб не допустити аварійних ситуацій і навіть людських жертв.

Річ у тім, що літні покришки на морозі стають дуже твердими, по-простонародному, "дубовими". Вони не мають зчеплення та стійкості, особливо на дорозі, вкритій снігом чи льодом.

Тому змінюйте гуму вчасно, щоб зимова непогода не застала вас зненацька і не змусила змінити плани, чекаючи в чергах до шиномонтажу і переплачуючи за терміновість послуги.

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