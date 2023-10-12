До 10 тисяч доларів: найнадійніші вживані японські авто, які підійдуть кожному

Якщо вам треба надійне і недороге авто, зверніть увагу на ці моделі

Вибір автомобіля завжди є серйозним етапом в житті кожного автолюбителя. Але коли бюджет обмежений в межах 5-10 тисяч доларів, важливість правильного вибору збільшується ще більше. Надійність, технічний стан і довговічність стають першочерговими критеріями.

У цій статті ми розглянемо найкращі варіанти вживаних японських автомобілів, які доступні на українському ринку за ціною від 5 до 10 тисяч доларів.

Mazda CX

Mazda CX — це лінійка кросоверів та SUV від японського виробника автомобілів Mazda. Кросовери Mazda CX вирізняються стильним дизайном, хорошою керованістю і якістю виготовлення. У лінійці CX представлено декілька різних моделей, наприклад Mazda CX-3, CX-30, CX-5 та CX-9.

Основні риси та характеристики Mazda CX:

Кожна модель Mazda CX має сучасний та привабливий дизайн, характерний для бренду Mazda. Зокрема, унікальну передню решітку та стильні кузовні лінії.

Mazda приділяє особливу увагу керованості своїх автомобілів, і Mazda CX не є винятком. Усі авто серії мають добре налаштовану підвіску та двигуни, які забезпечують плавну і комфортну їзду.

Всі моделі Mazda CX мають комфортабельні салони з високоякісними матеріалами та сучасними технологіями. Для пасажирів та вантажу тут багато місця.

Mazda CX оснащена різними технологічними функціями, зокрема, активними та пасивними системами безпеки водія та пасажирів, мультимедійними системами тощо.

Вибір двигунів в моделях Mazda CX дуже великий. Це бензинові та дизельні варіанти, а також можливість вибору переднього або повного приводу в залежності від конкретної моделі. Є також гібридні версії.

Загалом, Mazda CX є популярними автомобілями серед тих, хто шукає кросовери зі стильним дизайном не за усі гроші світу. До речі, на українському вторинному ринку за ціною до 10 тисяч доларів можна придбати авто цієї моделі 2007-2008 року випуску.

Дивіться детальний тест-драйв Mazda CX 2018 року випуску:

Honda CR-V

Honda CR-V — це популярний компактний кросовер від японського виробника автомобілів Honda. Модель була вперше представлена в 1995 році, і з того часу стала однією з найбільш продаваних та визнаних на світовому ринку. Вона входить до класу кросоверів середнього розміру і є головним конкурентом для таких моделей як Toyota RAV4, Ford Escape і Nissan Rogue.

Основні риси і характеристики Honda CR-V:

CR-V має сучасний і стильний дизайн, з великими фарами та характерною решіткою радіатора.

Машина оснащується бензиновими двигунами з різним об'ємом, у тому числі 1.5-літровим чотирициліндровим турбодвигуном і 2.4-літровим бензиновим двигуном. Авто пропонується як з переднім, так і з повним приводом.

Модель CR-V отримала високі оцінки в рейтингах безпеки — вона оснащена різними системами активної та пасивної безпеки, до прикладу, системою запобігання зіткненням, підтримки управління тощо. За ціною до 10 тисяч доларів в Україні можна придбати вживану CR-V 2003-2008 років випуску.

Дивіться огляд цієї моделі у відео:

Honda Jazz

Honda Jazz, також відома як Honda Fit на інших ринках, є компактним автомобілем від японського виробника Honda. Модель представили у 2001 році, і вона відразу завоювала лідерські позиції завдяки своєму компактному розміру, просторому інтер'єру та економічному споживанню пального.

Основні риси та характеристики Honda Jazz:

Honda Jazz має невеликі габарити, тому це ідеальний варіант для міської їзди. Завдяки короткій колісній базі легко паркуватися та маневрувати в умовах обмеженого простору.

Салон Honda Jazz оснащений так званими "магічними сидіннями", які складаються у різні способи. Це допомагає створити більше місця для вантажу або пасажирів.

Багато версій Honda Jazz оснащуються ефективними бензиновими двигунами, які споживають мало пального. Сто кілометрів містом можна проїхати на 5,1 л бензину.

Honda Jazz має систему контролю стабільності, запобігання зіткненням та багато інших безпекових функцій. В Україні до 10 тисяч доларів можна купити таке авто 2012-2013 років випуску.

У цьому відео розповідається про усі переваги та недоліки моделі.

Toyota Yaris

Toyota Yaris — це компактний автомобіль, який вийшов у 1999 році, і з того часу пережив багато оновлень. Yaris входить до класу малих економічних автомобілів. Завдяки цьому він став одним з найпопулярніших автомобілів у світі.

Основні риси та характеристики Toyota Yaris:

На різних ринках Yaris продається у різних варіантах кузова: седан, хетчбек і кросовер (Yaris Cross). Незважаючи на компактні розміри, Yaris має комфортабельний внутрішній простір для пасажирів, а салон виконаний з якісних матеріалів. Є мультимедійні системи, системи безпеки та зв’язку.

Toyota славиться своєю надійністю, і Yaris не є винятком. В Україні на вторинному ринку за ціною до 10 тисяч доларів можна купити це авто 2012-2018 років випуску.

Чи комфортно всередині 4 людям, дивіться у цьому відео:

Suzuki Swift

Suzuki Swift — це компактний автомобіль, який виготовляється з 1983 року. Авто вирізняється з-поміж інших яскравим дизайном, хорошою маневреністю та малим споживанням палива. Це зробило його дуже популярним на багатьох ринках.

Основні риси та характеристики Suzuki Swift:

Модель Swift постійно оновлюється як ззовні, так і зсередини. Вона має впізнаваний та елегантний дизайн і просторий салон.

Серед лінійки двигунів є з чого вибрати: дизельні, бензинові, гібридні варіанти, з різними типами коробок передач. Suzuki Swift славиться своєю економічністю. Залежно від версії, ця модель може споживати від 3,1 до 8,9 л на 100 км.

Незважаючи на компактний розмір, Swift має комфортабельний салон для п'яти пасажирів. Ціни на модель в Україні дуже різні. За ціною до 10000 доларів можна купити Swift 2013-2016 років.

Тест-драйв Suzuki Swift дивіться у відео:

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