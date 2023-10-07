Шедеври автосвіту: названо 5 найкращих автомобілів усіх часів

Ці автомобілі спокійно можна купувати як у новому, так і у вживаному стані

Автомобілів, відомих своєю надійністю, на світовому авторинку є багато. Але і серед них є такі, які здатні на максимально великі пробіги без несправностей. При цьому вони стильні та впізнавані на вигляд.

"Телеграф" зібрав 5 кращих моделей авто, які зарекомендували себе як найнадійніші автомобілі всіх часів. Якщо ви шукаєте машину, яка прослужить вам протягом багатьох років без серйозних проблем і частих візитів до СТО, ці моделі варто взяти до уваги. До того ж у переліку є як преміальні моделі, так і недорогі та бюджетні.

Toyota Corolla

Ця модель японської марки не один рік очолювала топ найнадійніших седанів. Вона виробляється з 1966 року і за цей час стала однією з найпопулярніших автомобілів у світі завдяки своїй якості та помірній ціні.

Багато власників Corolla зазначають, що цей автомобіль вимагає мінімальних витрат на ремонт та обслуговування.

Toyota Corolla доступна в різних варіантах кузова, зокрема, седан, ліфтбек, хетчбек і універсал, та різними типами коробки передач. Усі конфігурації представлені лише з переднім приводом.

Дизайн авто традиційно виконаний у стриманому та мінімалістичному стилі. В останні роки виробник вирішив додати масивнішу решітку радіатора з хромованим оздобленням, трішки підняв фари, змінив бампери. У стандартну комплектацію входять 8 подушок безпеки, двозонний клімат-контроль, достойна мультимедійна система та багато іншого.

КПП — механічна, варіатор;

розгін до сотні — близько 10 секунд;

базові кольори кузова — білий, темно-синій (інші за додаткову плату);

розмірність шин — від 145/80/R13 до 235/40/R18.

Вживана Toyota Corolla Х-ХІІ покоління в Україні коштує від 7 до 20 тисяч доларів. Нове авто — від 21 тисячі доларів.

Дивіться чесний огляд Toyota Corolla Cross:

Honda Civic

Ця японська легенда славиться своєю надійністю та довговічністю. Відгуки автовласників про цю модель — лише позитивні. Економний, надійний, недорогий, рідко потребує ремонту — ось що пишуть про Honda Civic на спеціалізованих форумах. Не дарма Civic став найуспішнішою моделлю цього автовиробника.

Honda Civic доступна в різних версіях кузова: седан, хетчбек, купе і сімейні автомобілі. Це дозволяє покупцям вибрати оптимальний варіант.

Honda Civic випускається з 1972 року. Звісно, з того часу було багато оновлень і покращень. Сучасне десяте покоління оснащене 4-циліндровим 2-літровим двигуном потужністю у 158 кінських сил. Є також комплектація з покращеним 4-циліндровим 1,5-літровим двигуном, потужність якого складає 174 к.с. Обидві версії представлені з варіантом КПП варіатор та механікою.

Також у десятому поколінні вперше з’явився бензиновий турбодвигун. Це покоління випускалось протягом 2015-2021 року.

Ось тут детально розповідають про усі переваги та недоліки Honda Civic:

Honda Civic

У наш час на ринку представлені новітні моделі Honda Civic 11-го покоління. У "начинці" особливо нічого не змінилося — той же 2-літровий та 1,5-літровий турбований двигуни.

З’явилася конфігурація Sport Touring з 2-літровим атмосферним турбомотором. Також є відчутні зміни в інтер’єрі, хоч він, знову ж таки, виконаний у стилі мінімалізму. Ефекту додали закриття дефлекторів механічною решіткою, схожою на соти, а також модернізація центральної панелі, яка стала лаконічнішою.

На українському ринку представлені як нові, так і вживані моделі Honda Civic.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf є 5-місним автомобілем відомого німецького бренду у формі кузова хетчбек. Ця модель стала найуспішнішою в усіх лінійках Volkswagen з 1974 року.

Golf виробництва 2000-2023 років представлений у різних модифікаціях двигунів — шість бензинових і три дизельні потужністю від 68 до 250 к.с. Є також електричний варіант. У 2008 році у гаммі варіантів кузова з’явився кабріолет, трішки пізніше — універсал.

Volkswagen Golf відомий своєю хорошою динамікою та відмінною керованістю на дорозі. Сучасні версії Golf оснащені високотехнологічними функціями і системами безпеки, клімат-контролем, мультимедійною системою тощо.

Залежно від версії та року випуску, Volkswagen Golf з пробігом коштує в Україні від 5 до 22 тисяч доларів. Нові моделі 2023 року випуску можна придбати за ціною від 33000 до 49000 доларів США.

Яким є Golf 8 2020 року для України, розповідають експерти infocar.ua. Тест-драйв.

Subaru Outback

Subaru Outback є представником категорії "кросовер", тобто автомобіля, який об'єднує в собі якості універсала і позашляховика, що особливо актуально для українських доріг. Він оснащений системою повного приводу і має високий кліренс. Через здатність служити багато років без серйозних пошкоджень цей автомобіль з року в рік отримує високі оцінки в рейтингах.

Subaru Outback випускається у різних варіантах двигунів (залежно від ринку і модельного року):

2,5-літровий бензиновий двигун — базовий для моделі.

2,4-літровий турбодвигун з більшою потужністю, порівняно з базовою версією. Він зазвичай використовується у версіях Subaru Outback XT або Sport.

Є також версія з 2,0 та 3,6-літровим двигуном.

Сучасні моделі випускають з базовим 2,5-літровим бензиновим мотором потужністю 185 к.с та повним приводом.

Чому Subaru Outback — один із найкращих автомобілів, дивіться у цьому відео:

У стандартній комплектації є круїз-контроль, система реагування про виїзд за межі смуги руку, допомоги руху смугою, автоматичне екстрене гальмування та попередження про можливе зіткнення.

Вживаний Subaru Outback в Україні коштує від 8 до 27 тисяч залежно від комплектації та року випуску. Ціни на нові моделі стартують від 47 тисяч доларів.

Lexus LS

Lexus LS — це представницький седан, вироблений японським автовиробником Toyota під лінійкою Lexus, яка відома своєю розкішшю, високою якістю і технологічними рішеннями. Lexus LS вийшов на ринок у 1989 році, і з того часу зарекомендував себе як одна з найкращих моделей у своєму класі.

Салон Lexus LS славиться своєю розкішшю і високою якістю виготовлення. Він оснащений натуральними матеріалами, ексклюзивними оббивками і дерев'яними вставками. Сидіння часто мають опцію масажу та пам'яті.

Сучасніші моделі на ринку представлені четвертим та п’ятим поколінням. Це повнорозмірні 5-місні седани з різними типами двигунів:

4.6 л 1UR-FE V8;

4.6 л 1UR-FSE V8;

5.0 л 2UR-FSE V8 (LS 600h);

LS 350 3,5 л 2GR-FKS V6 318 к.с. 380 Нм;

LS 500 3,4 л бітурбо V35A-FTS V6 421 к.с. 599 Нм;

LS 500h 3,5 л 8GR-FXS V6 + електродвигун 359 к.с.

Середня ціна на вживаний Lexus LS складає 30 тисяч доларів. Нові моделі 2022-2023 років випуску вартують 78-120 тисяч в американській валюті.

Чому Lexus LS600hL — це найкрутіший люксовий седан, дивіться у відео:

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