Шедеври автосвіту: названо 5 найкращих автомобілів усіх часів
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Ці автомобілі спокійно можна купувати як у новому, так і у вживаному стані
Автомобілів, відомих своєю надійністю, на світовому авторинку є багато. Але і серед них є такі, які здатні на максимально великі пробіги без несправностей. При цьому вони стильні та впізнавані на вигляд.
"Телеграф" зібрав 5 кращих моделей авто, які зарекомендували себе як найнадійніші автомобілі всіх часів. Якщо ви шукаєте машину, яка прослужить вам протягом багатьох років без серйозних проблем і частих візитів до СТО, ці моделі варто взяти до уваги. До того ж у переліку є як преміальні моделі, так і недорогі та бюджетні.
Toyota Corolla
Ця модель японської марки не один рік очолювала топ найнадійніших седанів. Вона виробляється з 1966 року і за цей час стала однією з найпопулярніших автомобілів у світі завдяки своїй якості та помірній ціні.
Багато власників Corolla зазначають, що цей автомобіль вимагає мінімальних витрат на ремонт та обслуговування.
Toyota Corolla доступна в різних варіантах кузова, зокрема, седан, ліфтбек, хетчбек і універсал, та різними типами коробки передач. Усі конфігурації представлені лише з переднім приводом.
Дизайн авто традиційно виконаний у стриманому та мінімалістичному стилі. В останні роки виробник вирішив додати масивнішу решітку радіатора з хромованим оздобленням, трішки підняв фари, змінив бампери. У стандартну комплектацію входять 8 подушок безпеки, двозонний клімат-контроль, достойна мультимедійна система та багато іншого.
- КПП — механічна, варіатор;
- розгін до сотні — близько 10 секунд;
- базові кольори кузова — білий, темно-синій (інші за додаткову плату);
- розмірність шин — від 145/80/R13 до 235/40/R18.
Вживана Toyota Corolla Х-ХІІ покоління в Україні коштує від 7 до 20 тисяч доларів. Нове авто — від 21 тисячі доларів.
Дивіться чесний огляд Toyota Corolla Cross:
Honda Civic
Ця японська легенда славиться своєю надійністю та довговічністю. Відгуки автовласників про цю модель — лише позитивні. Економний, надійний, недорогий, рідко потребує ремонту — ось що пишуть про Honda Civic на спеціалізованих форумах. Не дарма Civic став найуспішнішою моделлю цього автовиробника.
Honda Civic доступна в різних версіях кузова: седан, хетчбек, купе і сімейні автомобілі. Це дозволяє покупцям вибрати оптимальний варіант.
Honda Civic випускається з 1972 року. Звісно, з того часу було багато оновлень і покращень. Сучасне десяте покоління оснащене 4-циліндровим 2-літровим двигуном потужністю у 158 кінських сил. Є також комплектація з покращеним 4-циліндровим 1,5-літровим двигуном, потужність якого складає 174 к.с. Обидві версії представлені з варіантом КПП варіатор та механікою.
Також у десятому поколінні вперше з’явився бензиновий турбодвигун. Це покоління випускалось протягом 2015-2021 року.
Ось тут детально розповідають про усі переваги та недоліки Honda Civic:
У наш час на ринку представлені новітні моделі Honda Civic 11-го покоління. У "начинці" особливо нічого не змінилося — той же 2-літровий та 1,5-літровий турбований двигуни.
З’явилася конфігурація Sport Touring з 2-літровим атмосферним турбомотором. Також є відчутні зміни в інтер’єрі, хоч він, знову ж таки, виконаний у стилі мінімалізму. Ефекту додали закриття дефлекторів механічною решіткою, схожою на соти, а також модернізація центральної панелі, яка стала лаконічнішою.
На українському ринку представлені як нові, так і вживані моделі Honda Civic.
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf є 5-місним автомобілем відомого німецького бренду у формі кузова хетчбек. Ця модель стала найуспішнішою в усіх лінійках Volkswagen з 1974 року.
Golf виробництва 2000-2023 років представлений у різних модифікаціях двигунів — шість бензинових і три дизельні потужністю від 68 до 250 к.с. Є також електричний варіант. У 2008 році у гаммі варіантів кузова з’явився кабріолет, трішки пізніше — універсал.
Volkswagen Golf відомий своєю хорошою динамікою та відмінною керованістю на дорозі. Сучасні версії Golf оснащені високотехнологічними функціями і системами безпеки, клімат-контролем, мультимедійною системою тощо.
Залежно від версії та року випуску, Volkswagen Golf з пробігом коштує в Україні від 5 до 22 тисяч доларів. Нові моделі 2023 року випуску можна придбати за ціною від 33000 до 49000 доларів США.
Яким є Golf 8 2020 року для України, розповідають експерти infocar.ua. Тест-драйв.
Subaru Outback
Subaru Outback є представником категорії "кросовер", тобто автомобіля, який об'єднує в собі якості універсала і позашляховика, що особливо актуально для українських доріг. Він оснащений системою повного приводу і має високий кліренс. Через здатність служити багато років без серйозних пошкоджень цей автомобіль з року в рік отримує високі оцінки в рейтингах.
Subaru Outback випускається у різних варіантах двигунів (залежно від ринку і модельного року):
- 2,5-літровий бензиновий двигун — базовий для моделі.
- 2,4-літровий турбодвигун з більшою потужністю, порівняно з базовою версією. Він зазвичай використовується у версіях Subaru Outback XT або Sport.
- Є також версія з 2,0 та 3,6-літровим двигуном.
- Сучасні моделі випускають з базовим 2,5-літровим бензиновим мотором потужністю 185 к.с та повним приводом.
Чому Subaru Outback — один із найкращих автомобілів, дивіться у цьому відео:
У стандартній комплектації є круїз-контроль, система реагування про виїзд за межі смуги руку, допомоги руху смугою, автоматичне екстрене гальмування та попередження про можливе зіткнення.
Вживаний Subaru Outback в Україні коштує від 8 до 27 тисяч залежно від комплектації та року випуску. Ціни на нові моделі стартують від 47 тисяч доларів.
Lexus LS
Lexus LS — це представницький седан, вироблений японським автовиробником Toyota під лінійкою Lexus, яка відома своєю розкішшю, високою якістю і технологічними рішеннями. Lexus LS вийшов на ринок у 1989 році, і з того часу зарекомендував себе як одна з найкращих моделей у своєму класі.
Салон Lexus LS славиться своєю розкішшю і високою якістю виготовлення. Він оснащений натуральними матеріалами, ексклюзивними оббивками і дерев'яними вставками. Сидіння часто мають опцію масажу та пам'яті.
Сучасніші моделі на ринку представлені четвертим та п’ятим поколінням. Це повнорозмірні 5-місні седани з різними типами двигунів:
- 4.6 л 1UR-FE V8;
- 4.6 л 1UR-FSE V8;
- 5.0 л 2UR-FSE V8 (LS 600h);
- LS 350 3,5 л 2GR-FKS V6 318 к.с. 380 Нм;
- LS 500 3,4 л бітурбо V35A-FTS V6 421 к.с. 599 Нм;
- LS 500h 3,5 л 8GR-FXS V6 + електродвигун 359 к.с.
Середня ціна на вживаний Lexus LS складає 30 тисяч доларів. Нові моделі 2022-2023 років випуску вартують 78-120 тисяч в американській валюті.
Чому Lexus LS600hL — це найкрутіший люксовий седан, дивіться у відео:
Раніше "Телеграф" розповідав про найдешевші повнорозмірні електрокари на українському ринку.