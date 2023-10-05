В Україні сфотографували легендарний автобус General Motors, на якому возили голівудських зірок: фото

Хтось має шанс прокататись у зірковому автобусі

На вулицях Києва сфотографували цікавий транспортний засіб. Це автобус GMC G2500 VanDura Starcraft, який у 90-х вважався одним із найрозкішніших у світі.

GMC 3 покоління випускався протягом 1971-1996 років. У мікроавтобусі є 7 посадкових місць. У буремні нульові такими мікроавтобусами їздили різні голлівудські зірки. Представлений на фото автомобіль 1994 року випуску і має 200-сильний двигун V8. Знімки опублікували на інстаграм-сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua.

Історія створення авто

Удосконаленням авто займалася компанія Starcraft, яка у 90-х робила звичайні фургони GMC і Chevrolet стильнішими та комфортнішими, додавала нове обладнання та преміальні матеріали оздоблення салону.

GMC G2500 VanDura Starcraft — це один з багатьох мікроавтобусів, вироблених GMC (General Motors Corporation), а саме їхньою під маркою "G Van". Ця серія вантажних і пасажирських фургонів була популярною протягом багатьох років і призначалася для різних комерційних і особистих потреб.

GMC G2500 VanDura Starcraft мав свій власний варіант, який став відомий завдяки спеціалізованому обладнанню і дизайну, розробленому Starcraft Corporation.

Цей мікроавтобус мав унікальний інтер'єр та екстер'єр завдяки конверсії Starcraft.

Двигун в GMC G2500 міг бути бензиновим чи дизельним, залежно від модифікації та року випуску.

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