В Украине сфотографировали легендарный автобус General Motors, на котором возили голливудских звезд: фото

У кого-то есть шанс прокатиться на звездном автобусе

На улицах Киева сфотографировали интересное транспортное средство. Это автобус GMC G2500 VanDura Starcraft, который в 90-е считался одним из самых роскошных в мире.

GMC 3 поколения выпускался в течение 1971-1996 годов. В микроавтобусе есть 7 посадочных мест. В бурные нулевые такими микроавтобусами ездили разные голливудские звезды. Представленный на фото автомобиль 1994 года выпуска и имеет 200-сильный двигатель V8. Снимки опубликовали на инстаграм-странице t.o.p.c.a.r.s.s_ua.

История создания авто

Усовершенствованием авто занималась компания Starcraft, которая в 90-х делала обычные фургоны GMC и Chevrolet более стильными и комфортными, добавляла новое оборудование и премиальные отделочные материалы салона.

GMC G2500 VanDura Starcraft – это один из многих микроавтобусов, производимых GMC (General Motors Corporation), а именно их под маркой "G Van". Эта серия грузовых и пассажирских фургонов была популярна на протяжении многих лет и предназначалась для различных коммерческих и личных нужд.

GMC G2500 VanDura Starcraft имел свой собственный вариант, который стал известен благодаря специализированному оборудованию и дизайну, разработанному Starcraft Corporation.

Этот микроавтобус имел уникальный интерьер и экстерьер благодаря конверсии Starcraft.

Двигатель GMC G2500 мог быть бензиновым или дизельным, в зависимости от модификации и года выпуска.

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