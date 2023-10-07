Шедевры автомира: названы 5 лучших автомобилей всех времен

Эти автомобили спокойно можно покупать как в новом, так и в подержанном состоянии.

Автомобилей, известных своей надежностью, на мировом авторынке много. Но и среди них есть такие, которые способны на максимально большие пробеги без неисправностей. При этом они стильны и узнаваемы с виду.

"Телеграф" собрал 5 лучших моделей авто, которые зарекомендовали себя как самые надежные автомобили всех времен. Если вы ищете машину, которая прослужит вам в течение многих лет без серьезных проблем и частых визитов в СТО, эти модели следует принять во внимание. К тому же в списке есть как премиальные модели, так и недорогие и бюджетные.

Toyota Corolla

Эта модель японской марки не один год возглавляла топ самых надежных седанов. Она производится с 1966 года и за это время стала одним из самых популярных автомобилей в мире благодаря своему качеству и умеренной цене.

Многие владельцы Corolla отмечают, что этот автомобиль требует минимальных затрат на ремонт и обслуживание.

Toyota Corolla доступна в различных вариантах кузова, в частности, седан, лифтбек, хэтчбек и универсал, с разными типами коробки передач. Все конфигурации представлены только с передним приводом.

Дизайн авто традиционно выполнен в сдержанном и минималистическом стиле. В последние годы производитель решил добавить более массивную решетку радиатора с хромированной отделкой, немного поднял фары, сменил бамперы. В стандартную комплектацию входят 8 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, достойная мультимедийная система и многое другое.

КПП – механическая, вариатор;

разгон до сотни – около 10 секунд;

базовые цвета кузова — белый, темно-синий (другие за дополнительную плату);

размерность шин – от 145/80/R13 до 235/40/R18.

Подержанная Toyota Corolla Х-ХІІ поколения в Украине стоит от 7 до 20 тысяч долларов. Новое авто — от 21 тысячи долларов.

Смотрите честный обзор Toyota Corolla Cross:

Honda Civic

Эта японская легенда славится своей надежностью и долговечностью. Отзывы автовладельцев об этой модели только положительные. Экономный, надежный, недорогой, редко нуждающийся в ремонте – вот что пишут о Honda Civic на специализированных форумах. Не зря Civic стал самой успешной моделью этого автопроизводителя.

Honda Civic доступна в разных версиях кузова: седан, хэтчбек, купе и семейные автомобили. Это позволяет покупателям выбрать оптимальный вариант.

Honda Civic выпускается с 1972 года. Конечно, с тех пор было много обновлений и улучшений. Современное десятое поколение оснащено 4-цилиндровым 2-литровым двигателем мощностью в 158 лошадиных сил. Есть также комплектация с усовершенствованным 4-цилиндровым 1,5-литровым двигателем, мощность которого составляет 174 л.с. Обе версии представлены с вариантом КПП вариатором и механикой.

Также в десятом поколении впервые появился бензиновый турбодвигатель. Это поколение выпускалось в течение 2015-2021 годов.

Вот здесь подробно рассказывают обо всех преимуществах и недостатках Honda Civic:

Honda Civic

В настоящее время на рынке представлены новейшие модели Honda Civic 11-го поколения. В "начинке" особо ничего не изменилось – тот же 2-литровый и 1,5-литровый турбированный двигатели.

Появилась конфигурация Sport Touring с 2-литровым атмосферным турбомотором. Также есть ощутимые изменения в интерьере, хотя он, опять же, исполнен в стиле минимализма. Эффект подчеркнули закрытием дефлекторов механической решеткой, похожей на соты, а также модернизацией центральной панели приборов, которая стала более лаконичной.

На украинском рынке представлены как новые, так и б/у модели Honda Civic.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf является 5-местным автомобилем известного немецкого бренда в форме кузова хэтчбек. Эта модель стала самой удачной во всех линейках Volkswagen с 1974 года.

Golf производства 2000-2023 годов представлен в различных модификациях двигателей – шесть бензиновых и три дизельные мощностью от 68 до 250 л.с. Имеется также электрический вариант. В 2008 году в гамме вариантов кузова появился кабриолет, чуть позже – универсал.

Volkswagen Golf известен своей хорошей динамикой и отличной управляемостью на дороге. Современные версии Golf оснащены высокотехнологичными функциями и системами безопасности, климат-контролем, мультимедийной системой.

В зависимости от версии и года выпуска Volkswagen Golf с пробегом стоит в Украине от 5 до 22 тысяч долларов. Новые модели 2023 года выпуска можно приобрести по цене от 33 000 до 49 000 долларов США.

Каков Golf 8 2020 года для Украины, рассказывают эксперты infocar.ua. Тест-драйв.

Subaru Outback

Subaru Outback является представителем категории "кроссовер", то есть автомобиля, объединяющего в себе качества универсала и внедорожника, что особенно актуально для украинских дорог. Он оснащен системой полного привода и обладает высоким клиренсом. Из-за способности служить многие годы без серьезных повреждений этот автомобиль из года в год получает высокие оценки в рейтингах.

Subaru Outback выпускается в разных вариантах двигателей (в зависимости от рынка и модельного года):

2,5-литровый бензиновый двигатель – базовый для модели.

2,4-литровый турбодвигатель с большей мощностью по сравнению с базовой версией. Он обычно используется в версиях Subaru Outback XT или Sport.

Есть также версия с 2,0 и 3,6-литровым двигателем.

Современные модели выпускаются с базовым 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 185 л.с. и полным приводом.

Почему Subaru Outback – один из лучших автомобилей, смотрите в этом видео:

В стандартной комплектации есть круиз-контроль, система реагирования о выезде за пределы полосы руку, помощи движения полосой, автоматическое экстренное торможение и предупреждение о возможном столкновении.

Подержанный Subaru Outback в Украине стоит от 8 до 27 тысяч в зависимости от комплектации и года выпуска. Цены на новые модели стартуют от 47 тысяч долларов.

Lexus LS

Lexus LS – это представительский седан, произведенный японским автопроизводителем Toyota под линейкой Lexus, которая известна своей роскошью, высоким качеством и технологическими решениями. Lexus LS вышел на рынок в 1989 году и с тех пор зарекомендовал себя как одна из лучших моделей в своем классе.

Салон Lexus LS славится своей роскошью и высоким качеством изготовления. Он снабжен натуральными материалами, эксклюзивными обивками и деревянными вставками. Сидения часто имеют опцию массажа и памяти.

Более современные модели на рынке представлены четвертым и пятым поколением. Это полноразмерные 5-местные седаны с разными типами двигателей:

4.6 л 1UR-FE V8;

4.6 л 1UR-FSE V8;

5.0 л 2UR-FSE V8 (LS 600h);

LS 350 3,5 л 2GR-FKS V6 318 л.с. 380 Нм;

LS 500 3,4 л битурбо V35A-FTS V6 421 л.с. 599 Нм;

LS 500h 3,5л 8GR-FXS V6 + электродвигатель 359 л.с.

Средняя цена на подержанный Lexus LS составляет 30 тысяч долларов. Новые модели 2022-2023 годов выпуска стоят 78-120 тысяч в американской валюте.

Почему Lexus LS600hL – это самый крутой люксовый седан, смотрите в видео:

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