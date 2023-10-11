Для сім'ї та великих компаній: 5 найкращих семимісних авто у світі

Третій ряд сидінь може складатись для перевезення вантажів

Якщо у вас велика сім’я чи ви часто подорожуєте з компанією друзів, може знадобитися практичний та просторий автомобіль, де зручно зможе перебувати понад 5 осіб. На щастя, на ринку є безліч семимісних автомобілів, які задовольнять потреби будь-якого автомобіліста.

Розповідаємо про 5 найкращих серед них.

Volvo XC90

Volvo XC90 — це середньорозмірний лінійний кросовер, вироблений шведським автовиробником Volvo. XC90 є одним із найпопулярніших і визнаних автомобілів у своєму класі. Його цінують за високу якість, безпеку та інновації, характерні для бренду Volvo.

XC90 має сучасний і скандинавський дизайн, мінімалістично елегантний.

На ринку Volvo XC90 представлений з різними типами двигунів, зокрема, бензиновими, дизельними та гібридними варіантами. Всередині — просторий та комфортабельний салон. Є конфігурація із сімома сидіннями.

Volvo XC90 оснащений низкою систем безпеки: системи автоматичного гальмування, датчики сліпих зон, а також система попередження про виїзд зі смуги.

Дивіться огляд салону Volvo XC90 від автоексперта:

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe — це середньорозмірний кросовер, виготовлений південнокорейським автовиробником Hyundai. Цей автомобіль ідеально підходить для тих, хто шукає сімейний автомобіль або комфортабельний кросовер для щоденних поїздок.

Hyundai Santa Fe має сучасний і стильний дизайн з плавними зовнішніми лініями та впізнаваною решіткою радіатора.

Салон Santa Fe є комфортним і добре обладнаним. 7-місна версія має третій ряд сидінь, що дозволяє перевозити до 7 пасажирів чи використовувати при потребі додатковий простір для вантажу.

На ринку Hyundai Santa Fe представлений у версіях з різними бензиновими та дизельними двигунами.

Кросовер оснащений сучасними технологіями, зокрема, інфотейнмент-системою з сенсорним екраном, підтримкою смартфонів, системою навігації та безпековими функціями (системи автоматичного гальмування, допомога при паркуванні, попередження про зіткнення тощо).

Дивіться огляд Hyundai Santa Fe від автоексперта:

Renault Grand Scenic

Renault Grand Scenic — це компактний мінівен від французького автовиробника Renault. Цей автомобіль завоював прихильність великих компаній та родин, оскільки, попри не надто великі габарити, у салоні достатньо місця для 7 пасажирів.

Вибір двигунів для Renault Grand Scenic великий — є бензинові та дизельні опції, а також гібридна версія, яка зараз на піку популярності.

Kia Sorentо

Kia Sorento — це середньорозмірний кросовер, який виробляється південнокорейським автовиробником Kia Motors у різних конфігураціях, включно з третім рядом сидінь. Є бензинові, дизельні та гібридні версії двигунів.

Kia Sorento має сучасний і стильний дизайн з агресивним передом та великими фарами. Він вражає своїми лініями і цікавими дизайнерськими рішеннями. До того ж, це надійне та якісне авто, а ціна на нього дуже доступна.

Peugeot 5008

Peugeot 5008 є компактним кросовером від відомого французького виробника і входить у сегмент SUV.

Всередині Peugeot 5008 — комфортабельний та широкий салон для 5 або 7 пасажирів чи вантажу. У салоні багато сучасних технологій — мультимедійна система, клімат та круїз-контроль, кондиціонер, підігрів сидінь тощо.

Випускається кросовер у декількох варіантах двигунів — дизельних або бензинових. Авто оснащене сучасними технологіями, наприклад, система контролю стійкості, утримання у смузі тощо.

Великий дизельний Peugeot 5008 показано у цьому відео:

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну привезли новий кросовер Honda, який витрачає всього 2,4 л/100 км.