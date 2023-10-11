Для семьи и больших компаний: 5 лучших семиместных авто в мире
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Третий ряд сидений может складываться для перевозки грузов
Если у вас большая семья или вы часто путешествуете с компанией друзей, может понадобиться практичный и просторный автомобиль, где удобно сможет находиться более 5 человек. К счастью, на рынке есть множество семиместных автомобилей, удовлетворяющих потребности любого автомобилиста.
Рассказываем о 5 лучших из них.
Volvo XC90
Volvo XC90 – это среднеразмерный линейный кроссовер, произведенный шведским автопроизводителем Volvo. XC90 является одним из самых популярных и признанных автомобилей в своем классе. Его ценят за высокое качество, безопасность и инновации, характерные для бренда Volvo.
XC90 имеет современный и скандинавский дизайн, минималистически элегантный.
На рынке Volvo XC90 представлен с разными типами двигателей, в частности бензиновыми, дизельными и гибридными вариантами. Внутри – просторный и комфортабельный салон. Есть конфигурация с семью сиденьями.
Volvo XC90 оснащен рядом систем безопасности: системы автоматического торможения, датчики слепых зон, а также система предупреждения о выезде из полосы.
Смотрите обзор салона Volvo XC90 от автоэксперта:
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe – это среднеразмерный кроссовер, изготовленный южнокорейским автопроизводителем Hyundai. Этот автомобиль идеально подходит для ищущих семейный автомобиль или комфортабельный кроссовер для ежедневных поездок.
Hyundai Santa Fe имеет современный и стильный дизайн с плавными внешними линиями и узнаваемой решеткой радиатора.
Салон Santa Fe комфортен и хорошо оборудован. 7-местная версия имеет третий ряд сидений, позволяющий перевозить до 7 пассажиров или использовать при необходимости дополнительное пространство для груза.
На рынке Hyundai Santa Fe представлен в версиях с разными бензиновыми и дизельными двигателями.
Кроссовер оснащен современными технологиями, в частности, инфотейнмент-системой с сенсорным экраном, поддержкой смартфонов, системой навигации и функциями безопасности (системы автоматического торможения, помощь при парковке, предупреждения о столкновении и т.п.).
Смотрите обзор Hyundai Santa Fe от автоэксперта:
Renault Grand Scenic
Renault Grand Scenic – это компактный минивэн от французского автопроизводителя Renault. Этот автомобиль завоевал расположение больших компаний и семей, поскольку, несмотря на не слишком большие габариты, в салоне достаточно места для 7 пассажиров.
Выбор двигателей для Renault Grand Scenic велик – есть бензиновые и дизельные опции, а также гибридная версия, которая сейчас на пике популярности.
Kia Sorentо
Kia Sorento – это среднеразмерный кроссовер, который производится южнокорейским автопроизводителем Kia Motors в различных конфигурациях, включая с третим рядом сидений. Имеются бензиновые, дизельные и гибридные версии двигателей.
Kia Sorento имеет современный стильный дизайн с агрессивным передом и большими фарами. Он поражает своими линиями и интересными дизайнерскими решениями. К тому же, это надежный и качественный автомобиль, а цена на него весьма доступна.
Peugeot 5008
Peugeot 5008 является компактным кроссовером от известного французского производителя и входит в сегмент SUV.
Внутри Peugeot 5008 – комфортабельный и широкий салон для 5 или 7 пассажиров либо груза. В салоне много современных технологий – мультимедийная система, климат и круиз-контроль, кондиционер, подогрев сидений.
Выпускается кроссовер в нескольких вариантах двигателей – дизельных или бензиновых. Автомобиль оснащен современными технологиями, например, система контроля устойчивости, удержание в полосе и т.д.
Большой дизельный Peugeot 5008 показан в этом видео:
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