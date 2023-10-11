Для семьи и больших компаний: 5 лучших семиместных авто в мире

Третий ряд сидений может складываться для перевозки грузов

Если у вас большая семья или вы часто путешествуете с компанией друзей, может понадобиться практичный и просторный автомобиль, где удобно сможет находиться более 5 человек. К счастью, на рынке есть множество семиместных автомобилей, удовлетворяющих потребности любого автомобилиста.

Рассказываем о 5 лучших из них.

Volvo XC90

Volvo XC90 – это среднеразмерный линейный кроссовер, произведенный шведским автопроизводителем Volvo. XC90 является одним из самых популярных и признанных автомобилей в своем классе. Его ценят за высокое качество, безопасность и инновации, характерные для бренда Volvo.

XC90 имеет современный и скандинавский дизайн, минималистически элегантный.

На рынке Volvo XC90 представлен с разными типами двигателей, в частности бензиновыми, дизельными и гибридными вариантами. Внутри – просторный и комфортабельный салон. Есть конфигурация с семью сиденьями.

Volvo XC90 оснащен рядом систем безопасности: системы автоматического торможения, датчики слепых зон, а также система предупреждения о выезде из полосы.

Смотрите обзор салона Volvo XC90 от автоэксперта:

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe – это среднеразмерный кроссовер, изготовленный южнокорейским автопроизводителем Hyundai. Этот автомобиль идеально подходит для ищущих семейный автомобиль или комфортабельный кроссовер для ежедневных поездок.

Hyundai Santa Fe имеет современный и стильный дизайн с плавными внешними линиями и узнаваемой решеткой радиатора.

Салон Santa Fe комфортен и хорошо оборудован. 7-местная версия имеет третий ряд сидений, позволяющий перевозить до 7 пассажиров или использовать при необходимости дополнительное пространство для груза.

На рынке Hyundai Santa Fe представлен в версиях с разными бензиновыми и дизельными двигателями.

Кроссовер оснащен современными технологиями, в частности, инфотейнмент-системой с сенсорным экраном, поддержкой смартфонов, системой навигации и функциями безопасности (системы автоматического торможения, помощь при парковке, предупреждения о столкновении и т.п.).

Смотрите обзор Hyundai Santa Fe от автоэксперта:

Renault Grand Scenic

Renault Grand Scenic – это компактный минивэн от французского автопроизводителя Renault. Этот автомобиль завоевал расположение больших компаний и семей, поскольку, несмотря на не слишком большие габариты, в салоне достаточно места для 7 пассажиров.

Выбор двигателей для Renault Grand Scenic велик – есть бензиновые и дизельные опции, а также гибридная версия, которая сейчас на пике популярности.

Kia Sorentо

Kia Sorento – это среднеразмерный кроссовер, который производится южнокорейским автопроизводителем Kia Motors в различных конфигурациях, включая с третим рядом сидений. Имеются бензиновые, дизельные и гибридные версии двигателей.

Kia Sorento имеет современный стильный дизайн с агрессивным передом и большими фарами. Он поражает своими линиями и интересными дизайнерскими решениями. К тому же, это надежный и качественный автомобиль, а цена на него весьма доступна.

Peugeot 5008

Peugeot 5008 является компактным кроссовером от известного французского производителя и входит в сегмент SUV.

Внутри Peugeot 5008 – комфортабельный и широкий салон для 5 или 7 пассажиров либо груза. В салоне много современных технологий – мультимедийная система, климат и круиз-контроль, кондиционер, подогрев сидений.

Выпускается кроссовер в нескольких вариантах двигателей – дизельных или бензиновых. Автомобиль оснащен современными технологиями, например, система контроля устойчивости, удержание в полосе и т.д.

Большой дизельный Peugeot 5008 показан в этом видео:

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