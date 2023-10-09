Расход бензина всего 2,4 л на 100 км: в Украину привезли новый кроссовер Honda

Особенно актуально, когда бензин может подорожать до 80 грн/литр

На рынок Украины выходит новый кроссовер Honda ZR-V, построенный на базе популярного авто Civic. Модель будут продавать на территории нашей страны только в гибридной версии, которая позволяет уменьшить количество расходуемого топлива до 2,4 литра на 100 км.

Honda ZR-V – новая модель от японского автопроизводителя. Кроссовер является представителем класса С и имеет интересный дизайн с удлиненными фарами, овальной радиаторной решеткой и несколько изогнутой крышей и антенной типа "плавник акулы". Об этом говорится на сайте официального дилера Honda в Украине.

По размерам это классический кроссовер – не компактный, как HR-V, и не гигантский, как CR-V. Выпускается этот автомобиль с 2022 года в Северной Америке.

Интерьер

Отделка салона несколько схожа с Civic. Одинаковые детали просматриваются в виртуальном щитке приборов, 9-дюймовом сенсорном дисплее, руле и передней панели. Салон будет всего в одной комплектации.

А что под капотом?

Внутри у Honda ZR-V гибридный мотор e:HEV мощностью в 184 л. с. Есть также 2-литровая бензиновая четверка, выступающая генератором с мощностью 143 л.с. Объем топливного бака – 57 л. Тип КПП – автомат.

С их помощью авто может развить максимальную скорость до 173 км/ч, а разгон до сотни занимает всего 7,8 секунды, что очень хорошо для кроссовера таких размеров.

Расход горючего:

в городе – 2,4 л;

на трассе — 6,2 л;

в комбинированном цикле – 4,8 л.

Цена

Honda ZR-V 2023 года выпуска стоит в Украине 1 млн 800 тысяч гривен (около 50 тысяч долларов). В комплектацию входят камера, климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя, света, бесключевой доступ, а также стандартный для Honda набор современных систем безопасности и функций.

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