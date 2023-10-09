Витрачає всього 2,4 л на 100 км: в Україну привезли новий кросовер Honda

Особливо актуально, коли бензин може здорожчати до 80 грн/літр

На ринок України виходить новий кросовер Honda ZR-V, побудований на базі популярного авто Civic. Модель продаватимуть на теренах нашої країни тільки у гібридній версії, яка дозволяє зменшити кількість пального, що витрачається, до 2,4 літра на 100 км.

Honda ZR-V є новою моделлю від японського автовиробника. Кросовер є представником класу С і має цікавий дизайн з подовженими фарами, овальною решіткою радіатора та дещо вигнутим дахом та антеною типу "плавник акули". Про це розповідається на сайті офіційного дилера Honda в Україні.

За розмірами це класичний кросовер — не компактний, як HR-V, і не гігантський, як CR-V. Випускається це авто з 2022 року у Північній Америці.

Інтер’єр

Оздоблення салону дещо схоже з Civic. Однакові деталі проглядаються у віртуальному щитку приладів, 9-дюймовому сенсорному дисплеї, кермі та передній панелі. Салон буде лише в 1 комплектації.

А що під капотом?

Всередині у Honda ZR-V гібридний мотор e:HEV потужністю у 184 к. с. Є також 2-літрова бензинова четвірка, яка виступає генератором з потужністю 143 к.с. Об’єм паливного бака — 57 л. Тип КПП — автомат.

За їх допомогою авто може розвинути максимальну швидкість до 173 км/год, а розгін до сотні займає всього 7,8 секунди, що дуже непогано для кросовера таких розмірів.

Витрата пального:

у місті — 2,4 л;

на трасі — 6,2 л;

у комбінованому циклі — 4,8 л.

Ціна

Honda ZR-V 2023 року випуску коштує в Україні 1 млн 800 тисяч гривень (майже 50 тисяч доларів). У комплектацію входять камера, клімат-контроль, круїз-контроль, датчики дощу, світла, безключовий доступ, а також стандартний для Honda набір сучасних безпекових систем та функцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв про 5 найкращих автомобілів усіх часів.