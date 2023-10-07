Як з майбутнього: представлено електричний кросовер із запасом ходу 702 км та дуже приємним цінником

Виробництво почнеться уже в кінці року

Автовиробник IM Motors з Китаю провів офіційний анонс свого нового електричного кросовера LS6. Серед його особливостей варто відзначити дуже великий, майже рекордний запас ходу без підзарядки, доступну ціну, якісний двигун і цікавий дизайн.

LS6 значиться як кросовер, тобто у ньому поєднуються характеристики легкового авто та позашляховика. Про анонс новинки розповідає місцеве мережеве видання Сarnewschina.com.

Екстер’єр

Спереду IM LS6 є оптика з подовженим дизайном, повітрозабірники, розташовані на бампері. Ззаду бачимо тонку світлодіодну смугу, невеликий дифузор. Диски — 21-дюймові.

Автомобіль представлений у чотирьох кольорах кузова: рожевому, зеленому, жовтому та білому.

Габарити IM LS6 такі: 4904х1988х1669 мм. Колісна база — 2950 мм, що є достойним показником.

Інтер’єр

Всередині бачимо кермо з дуже незвичайним дизайном, величезний екран мультимедійної системи та панелі приладів з діагоналлю 42 дюйми. В усіх комплектаціях прозорий дах. Салон дуже сучасний, дуже схожий на ті, які показують у фільмах про майбутнє.

Начинка

Електрокросовер доступний у кількох версіях. Базова має мотор потужністю у 340 кінських сил. У топовій версії встановлено 2 таких двигуни, сумарна потужність яких складає 787 кінських сил. Є 4 варіанти акумуляторів на вибір: 71,2, 83, 83,3,а також 100 кВт·год. Запас ходу варіюється від 560 до 702 кілометрів, і це майже рекордний результат на ринку. Акумулятор підтримує рекордно потужну швидку зарядку з максимальною напругою у 800 Вт. Це дозволяє зарядити автомобіль на 500 км ходу всього за 15 хвилин.

Максимальна швидкість обмежена на 252 кілометрах на годину, з нуля до сотні кросовер розганяється за 3,48 секунди.

Ціна більш ніж доступна, зважаючи на таку начинку та запас ходу — від 31 тисячі доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найдешевший електрокар Kia отримав суттєві оновлення.