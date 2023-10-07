Как из будущего: представлен электрический кроссовер с запасом хода 702 км и очень приятным ценником

Производство начнется уже в конце года

Автопроизводитель IM Motors из Китая провел официальный анонс своего нового электрического кроссовера LS6. Среди его особенностей следует отметить очень большой, почти рекордный запас хода без подзарядки, доступную цену, качественный двигатель и интересный дизайн.

LS6 значится как кроссовер, то есть в нем сочетаются характеристики легкового автомобиля и внедорожника. Об анонсе новинки сообщает местное сетевое издание Сarnewschina.com.

Экстерьер

Спереди IM LS6 оптика с удлиненным дизайном, а также воздухозаборники, расположенные на бампере. Сзади мы видим тонкую светодиодную полосу, небольшой диффузор. Диски – 21-дюймовые.

Автомобиль представлен в четырех цветах кузова: розовом, зеленом, желтом и белом.

Габариты IM LS6 таковы: 4904х1988х1669 мм. Колесная база – 2950 мм, что является достойным показателем.

Интерьер

Внутри видим руль с очень необычным дизайном, огромный экран мультимедийной системы и приборной панели с диагональю 42 дюйма. Во всех комплектациях прозрачная крыша. Салон очень современный, очень похож на показывающие в фильмах о будущем.

Начинка

Электрокроссовер доступен в нескольких версиях. Базовая имеет мотор мощностью в 340 лошадиных сил. В топовой версии установлено 2 таких двигателя, суммарная мощность которых составляет 787 лошадиных сил. Есть 4 варианта аккумуляторов на выбор: 71,2, 83, 83,3, а также 100 кВт·ч. Запас хода варьируется от 560 до 702 км, и это практически рекордный итог на рынке. Аккумулятор поддерживает рекордно мощную быструю зарядку с максимальным напряжением в 800 Вт. Это позволяет зарядить автомобиль на 500 км ходу всего за 15 минут.

Максимальная скорость ограничена на 252 километрах в час, с нуля до сотни кроссовер разгоняется за 3,48 секунды.

Цена более чем доступна, ввиду такой начинки и запаса хода — от 31 тысячи долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что самый дешевый электрокар Kia получил существенные обновления.