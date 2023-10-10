Цена или качество: из какой страны ЕС дешевле всего привезти авто в Украину

Рассказываем обо всех подводных камнях покупки авто из Европы

Украинцы очень часто покупают подержанные автомобили из Европы. Причин тому несколько. Во-первых, они дешевле, чем аналогичные модели в Украине на вторичном рынке. Во-вторых, есть надежда, что из-за хорошего состояния европейских дорог по сравнению с украинскими, автомобиль даже через годы эксплуатации прослужит дольше.

Однако не во всех странах Европы можно купить дешевый автомобиль. Да и не все они одинакового качества. Многое зависит от состояния дороги, привычек в вождении той или иной нации, климата и т.д. К примеру, вообще известно, что из Италии часто привозят поврежденные авто, ведь итальянцы не очень аккуратно паркуются, да еще и улочки достаточно узкие, не предназначенные для машин. Особенно в древних городах. Но обо всем по очереди.

"Телеграф" рассказывает, в каких странах Европы купить автомобиль дешевле и как они будут отличаться по качеству.

Литва

На страны Восточной Европы и на Балканы нужно обратить свое внимание, если вам нужна действительно недорогая машина. К примеру, именно в Литву пригоняют автомобили для перепродажи в Украину, Беларусь или Россию.

Здесь есть мощные автосервисы, которые скупают авто в неисправном состоянии и ремонтируют для перепродажи.

Италия

Что касается цены, то в Италии авто средние по стоимости. Но действительно недорогие авто здесь тоже существуют. За несколько лет эксплуатации в жарком климате выгорает лак и даже трескается лакокрасочное покрытие, особенно на автомобилях темных цветов. Поэтому их часто перекрашивают. Если для вас это не проблема, смело покупайте авто из Италии.

Также интересен тот факт, что автопроизводители в Италии, создавая машины для местного рынка, не наделяют их такими функциями, которые в Украине являются просто необходимостью. К примеру, подогрев сидений или руля. В теплом климате в этом просто нет нужды.

Однако на автомобилях из Италии практически никогда нет ржавчины.

Польша, Болгария, Словакия

На рынок Восточной Европы также часто пригоняют дешевые автомобили из Западной Европы. Они могут быть как в хорошем состоянии, так и очень плохом. Последний вариант вызывает особое беспокойство, потому что мастера могут так их "подмарафетить", что потенциальный покупатель и не заметит неисправностей. Это могут быть автомобили-утопленники или ТС с криминальным прошлым.

Поэтому при покупке авто из этих стран нужно быть очень аккуратными.

Германия

Немецкие автомобили обычно дороже, чем в других странах Европы. Дело в том, что они там очень дорогие. Но и у людей есть соответствующие деньги, чтобы их покупать.

Немецкие машины почти всегда качественные, полностью обслуживаемые и технически исправные. Немцы педанты, они следят за своей собственностью очень хорошо, обслуживают авто только у официальных дилеров.

Единственный минус авто из Германии — обычно большие пробеги, ведь жители этой страны могут ежедневно ездить на большие расстояния, и это не проблема для них. Также они любят путешествовать на собственном транспорте.

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Швеция, Нидерланды

Жители Швеции и Нидерландов обычно хорошо следят за своими машинами, однако из-за холодного климата и постоянной сырости авто часто ржавеет. Они часто нуждаются в покраске кузова, поэтому учтите этот факт.

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