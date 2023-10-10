Бюджетный вариант с запасом хода 1000 км: Nissan выпустил мощный электрический внедорожник

Это авто стоит каждой потраченной на него гривны.

Новый компактный внедорожник, производимый совместно компаниями Dongfeng и Nissan, уже сошел с конвейера. Автомобиль является первой машиной бренда, изготовленной на основе шасси EV. Впервые это шасси показали на автосалоне в Гуанчжоу, когда представляли концепткар Ve.

В V-π внедрена технология cell-to-chassis, которая включает в себя высокоэффективную соединенную систему теплового управления, переднюю поперечную и заднюю пятирычажную подвески. В комплексе также указан интегрированный электрический привод, работающий вместе с аккумулятором на 800 В, сообщает Carnewschina.

В июле компания Dongfeng-Nissan опубликовала первые официальные изображения и характеристики авто и получила разрешение на его продажу.

Технические характеристики Dongfeng-Nissan Venucia

VX6 имеет колесную базу 2850 мм, что подтверждает принадлежность авто к классу компактных внедорожников.

Venucia получил двигатель мощностью 160 Вт, который работает в паре с литий-железо-фосфатной батареей. Есть 2 варианта аккумулятора – емкостью 10,3 кВт-ч и 18,4 кВт-ч. Максимальная скорость ограничена на 165 километрах в час. Электродвигатель выдает 163 л.с, а бензиновый вариант – 240 л.с. Это позволяет обеспечить запас хода в 60 км и 110 км. А при полной зарядке и полном баке полный запас хода может достигать 1132 км, что является рекордным показателем.

Dongfeng-Nissan Venucia разгоняется с нуля до сотни за 7,8 секунды.

Ожидается, что стоимость авто составит от 118 900 до 149 900 юаней. Это примерно 16-21 тысяч долларов в зависимости от емкости батареи и комплектации.

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