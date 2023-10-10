Бюджетний варіант з запасом ходу 1000 км: Nissan випустив потужний електричний позашляховик

Це авто коштує кожної витраченої на нього гривні

Новий компактний позашляховик, вироблений спільно компаніями Dongfeng та Nissan, уже зійшов з конвеєра. Авто є першою машиною бренду, виготовленою на основі шасі EV. Вперше це шасі показали на автосалоні в Гуанчжоу, коли представляли концепткар Ve.

У V-π впроваджена технологія cell-to-chassis, яка містить в собі високоефективну сполучену систему теплового керування, передню поперечну та задню п’ятиважільну підвіски. У комплексі також зазначено інтегрований електричний привід, який працює разом з акумулятором на 800 В, повідомляє Carnewschina.

У липні компанія Dongfeng-Nissan опублікувала перші офіційні зображення та характеристики про авто й отримала дозвіл на його продаж.

Технічні характеристики Dongfeng-Nissan Venucia

VX6 має колісну базу 2850 мм, що підтверджує приналежність авто до класу компактних позашляховиків.

Venucia отримав двигун потужністю 160 Вт, який працює у парі з літій-залізо-фосфатною батареєю. Є 2 варіанти акумулятора — ємністю 10,3 кВт-год і 18,4 кВт-год. Максимальна швидкість обмежена на 165 кілометрах за годину. Електродвигун видає 163 к.с, а бензиновий варіант — 240 к.с. Це дозволяє забезпечити запас ходу в 60 км та 110 км. А при повній зарядці та повному баку повний запас ходу може досягати 1132 км, що є рекордним показником.

Dongfeng-Nissan Venucia розганяється з нуля до сотні за 7,8 секунди.

Очікується, що ціна авто складе від 118 900 до 149 900 юанів. Це приблизно 16-21 тисяча доларів залежно від ємності батареї та комплектації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що китайський електрокар несподівано став лідером українського ринку.