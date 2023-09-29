Как не купить автомобиль-"утопленник": 5 признаков и скрытые опасности

Рассказываем, как не купить неликвидное авто

Каждый год разные части света накрывают наводнения. Летом 2023 года некоторые регионы Словакии затопило. 17 мая под воду ушла Италия, 12 июля — Турция, а 14 июля ливень и наводнение в Корее унесли жизни 40 человек. В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Днепр и Черное море превратились в свалку: плавали мебель, дома и автомобили. Если дома можно отремонтировать, а мебель — заменить, то автомобили часто списываются страховыми компаниями, а дальше продаются по сниженным ценам в третьи страны.

В США чаще всего такие авто продают с аукциона, а в Европе и Украине транспортные средства пытаются продать из рук в руки по сниженным ценам. Однако часто недобросовестные продавцы пытаются продать машину, которая пострадала от наводнения, как обычное подержанное авто. По статистике, от общей массы ввозимых в Украину авто, часть "утопленников" составляет около 15%.

В этой статье мы расскажем, стоит ли покупать автомобиль с подмоченной репутацией, и как не купить кота в мешке из-за границы.

Как распознать машину-утопленника

Затопленные транспортные средства имеют целый список проблем, с которыми столкнутся новые его владельцы. Это и испорченный салон, и проблемы с электрическими системами авто, подшипниками, и специфический запах и плесень. Хуже всего влияет соленая морская вода, которая разрушает контакты, что может вызвать серьезные проблемы.

Машины-утопленники обычно имеют следующие "симптомы":

Плесень в салоне. Ее не удастся полностью убрать даже во время химчистки авто. Тщательно осмотрите салон при покупке: поднимите коврики, загляните в швы, под сиденье, между подушками и подлокотниками. Сосредоточьтесь на закрытых зонах. Проверьте также подкапотное пространство на наличие ила.

Просмотрите документацию об автомобиле, особенно сведения о регионе, где в последний раз пользовались машиной. Тогда используйте поисковую систему и найдите информацию, не было ли в этом регионе наводнения за последний промежуток времени. Если такой момент был, есть высокая вероятность того, что автомобиль мог быть подтоплен.

Потрескавшийся материал в салоне авто. Обычно трещины на коже или заменителе в салоне транспортного средства указывают на старость. Но если машина эксплуатируется несколько лет, а салон уже потрескался, это может означать, что она плавала.

Мутные разводы появляются на кузове, если автомобиль долго находился в воде, особенно в соленой. Эксперты именно по разводам определяют уровень, до которого была затоплена машина.

Новая оптика и узлы. Человек, пытающийся продать автомобиль-утопленник, обычно пытается скрыть видимые факторы, которые могут указать на такой нюанс в прошлом. Обычно ставят новые узлы и оптику.

Стоит ли покупать плавающую машину

Однако не всегда затопленный автомобиль не подлежит ремонту и несет кучу проблем для нового владельца. Если заменить все фильтры, систему выхлопа, технические жидкости, тщательно проверить все механизмы на СТО, таким автомобилем можно пользоваться.

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