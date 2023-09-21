Как подготовить авто к зиме: 5 советов для начинающего водителя

Это обязательно нужно сделать до начала зимы

Низкие температуры, гололедица, каша из реагентов на дороге, разъедающих кузов авто – это строгие испытания для автомобилей на украинских дорогах. Поэтому если вы любите свой автомобиль, стоит тщательно подготовить его к холодам.

В материале "Телеграф" речь пойдет не о банальной необходимости заменить летние шины на зимний комплект (хотя многие водители об этом знают и помнят, однако с появлением первого снега все равно на СТО длинные очереди), а о лайфхаках, которым нужно уделить внимание для нормальной работы всех систем автомобиля зимой. Рассказываем, что должно обязательно быть в багажнике авто и что нужно проверить до наступления холодов.

Что касается замены резины, то просто напомним, что это нужно делать, когда среднесуточная температура снизится до +7 градусов по Цельсию. Не тяните до появления снега, ведь тогда и в очередях нужно будет постоять, и заплатить на несколько сотен больше.

Проверьте тормоза

Исправная работа тормозной системы очень важна, особенно при гололедице и каше на дорогах. Если она вышла из строя, тормозной путь значительно увеличивается, что приводит к авариям и травмам. Убедитесь, что тормозные колодки не стерты, а на дисках нет ржавчины или глубоких царапин. Также проверьте состояние и уровень тормозной жидкости, шланги на наличие трещин или дыр. Лучше это делать в СТО, ведь мастера точно знают, что нужно проверить до наступления зимы.

Замените охлаждающую жидкость антифризом

При подготовке авто к зиме нужно заменить охлаждающую жидкость антифризом — он защитит двигатель вашей машины от замерзания и коррозии. Очень важно, чтобы в радиаторе было одинаковое количество воды и антифриза. Это предотвращает замерзание даже при — 40 градусах по Цельсию. Поэтому при выборе антифриза ориентируйтесь на соотношение 50:50, указанное на упаковке.

Смотрите также короткое видео о подготовке авто к зимнему периоду. Автор рассказывает о многих маленьких нюансах, о которых нужно знать, особенно в Украине:

Ivan Rybka о нюансах по подготовке авто к холодам

Запаситесь аварийным набором

Аварийный набор всегда должен быть в салоне авто, особенно зимой, разве что вы очень хотите застрять где-нибудь на обочине посреди поля. Нужно иметь несколько инструментов, моторную смазку, антифриз, жидкость стеклоомывателя, щетку и скребок для удаления снега и изморози, и, конечно, запасное колесо с домкратом.

В темное время суток любому автомобилисту понадобится фонарь. Некоторые водители также возят с собой соль, чтобы посыпать участок перед колесами, если скользко.

Подготовка кузова

Перед наступлением холодов нужно тщательно вымыть свой автомобиль, особенно дно (обычно об этом пункте забывают), и обработать кузов специальными антикоррозионными жидкостями. На авторынке продаются различные смеси и гели на любой вкус и кошелек. Они уберегут лакокрасочное покрытие автомобиля от разъедания влагой и реагентами.

Проверьте аккумулятор

Если с аккумулятором автомобиля есть определенные проблемы, они обязательно именно зимой о себе напомнят. Поэтому стоит перед наступлением холодного времени года позаботиться об исправности аккумулятора вашего авто.

Обычно срок службы аккумулятора не превышает пяти лет, поэтому если время вышло, не затягивайте, а лучше еще осенью позаботьтесь о покупке нового. Зимой лучше воспользоваться фирменными, качественными аккумуляторами.

Однако если вы не можете сейчас себе этого позволить, приобретите хотя бы специальные провода для прикуривания. Во время сильных морозов аккумулятор, особенно старенький, может разрядиться.

Если срок службы аккумулятора еще позволяет его эксплуатировать, перед наступлением холодов подзарядите и проверьте плотность электролита (напоминаем, что показатель должен быть не ниже 1,27).

И еще одно: на клеммах и проводах не должно быть следов ржавчины, белого налета и других "симптомов" старения.

Подготовка машины к холодам – это не просто требование зимней поры. Это инвестиция в безопасность и комфорт зимой. Следуя этим советам, вы обеспечите надежную работу автомобиля и снизите риск возникновения неприятных ситуаций на дороге.

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