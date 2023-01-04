Как быстро очистить машину ото льда: пять простых лайфхаков для владельцев авто

Простые средства, которые у каждого есть дома, помогут быстро и эффективно разморозить автомобиль зимой

Погода в Украине в ближайшие дни изменится — грядут сильные заморозки. Автомобилисты часто страдают от перемен погоды, так как долго приходится отогревать машину по утрам.

Чтобы сэкономить время, на портале auto.bigmir рассказали несколько простых, но рабочих лайфхаков, которые помогут очистить машину ото льда.

Перед дорогой желательно полностью очистить автомобиль от ледяной корки, но если времени в обрез, то можно остановиться на важных поверхностях:

Лобовом стекле

Боковых стеклах

Зеркалах

Заднем стекле

Передних фарах

Помните, что применять грубую силу при чистке авто или его частей нежелательно, так как можно повредить лако-красочное покрытие или поцарапать зеркала и стекла. Необходимо бережно убрать лед с поверхности авто. Для этого есть несколько простых способов.

Способ 1 — прогрев авто изнутри

Прежде чем чистить авто снаружи от ледяной корки, нужно прогреть его изнутри. Заведите автомобиль и дайте ему немного прогреться.

Затем включите подогрев заднего стекла и обдув теплым воздухом лобового стекла. Если в машине есть функция подогрева зеркал, то воспользуйтесь и ею. Затем включите обдув салона горячим воздухом.

По мере того, как автомобиль будет прогреваться изнутри, очистить лед скребком снаружи будет все легче.

Способ 2 — теплая вода

Чтобы очистить лед с лобового стекла, к примеру, нужно полить его теплой водой, но ни в коем случае не горячей. В противном случае из-за резкого перепада температур лобовое стекло может треснуть.

Аккуратно вылейте воду, которую набрали дома, на автомобиль после чего попробуйте очистить поверхность скребком. Лед подтает и легче будет отставать от поверхности.

Способ 3 — водка или спирт

Водка, а точнее содержащийся в ней этиловый спирт, разморозит лед, и он будет легче отходить от поверхности авто. Если под рукой нет водки, то можно использовать обычный спирт.

Способ 4 — незамерзайка или заводские спреи и аэрозоли

Нанесите на лобовое стекло или зеркала слой специального средства от намерзания льда. Чем толще слой, тем быстрее получится отделить лед от стекол автомобиля.

Незамерзайка тоже подойдет для этого способа, да и стоит она дешевле специальных средств. Обработайте стекло желательно теплым зимним омывателем и оставьте на несколько минут. Лед подтает и будет легче отходить от поверхности.

Не забудьте смыть пленку и растопленный лед со стекла, сразу, после того как зимний омыватель начнет действовать.

Способ 5 — накрыть лобовое стекло тканью

На ночь накройте лобовое стекло полотенцем или другой тканью так, чтобы оно полностью было закрыто. Углы можно спрятать в салоне авто, прищемив их дверями.

Но у такого способа есть несколько минусов — утром отодрать замерзшую ткань от стекла может быть трудно. Но когда вам это уже удалось, то положив ткань в салон она разморозится и станет мокрой. Повышение уровня влаги в машине приведет к запотеванию стекол.

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