Кипяток лить не нужно: лайфхаки для разморозки лобового стекла машины

Привести авто в порядок помогут неожиданные, но эффективные средства

В зимнее время года машине требуется особый уход. Частая проблема, которая может возникнуть в мороз, наледь на стеклах и даже примерзшие дворники. Однако дешевые подручные средства станут помощники и мгновенно вернут лобовому стеклу первоначальный вид.

Ни в коем случае не нужно заливать стекло кипятком, в надежде решить проблему с наледью. Есть простые, но действенные лайфхаки, которые помогут разморозить лобовое стекло автомобиля зимой, пишет издание Mirror.

Так, для борьбы с инеем на лобовом стекле попробуйте предпринять такие шаги: накануне вечером перед поездкой налейте на лобовое стекло и окна смесь из 3 частей уксуса и 1 части воды, и лобовое стекло не замерзнет.

Этот лайфхак также подойдет для грязных ветровых стекол, так как с помощью этого кухонного аксессуара можно мгновенно удалить любую грязь или налет. Как действовать в этом случае: просто налейте немного уксуса в пульверизатор и слегка разбавьте его водой, затем распылите на ветровое стекло и вытрите, грязь мгновенно исчезнет.

Еще один способ очистить замерзшее лобовое стекло звучит странно, но отлично работает. Вот в чем суть трюка: нужно потереть стекло луком, он действует так же, как уксус. К слову, картофель также эффективен.

А вот лить кипяток на свой автомобиль, чтобы избавиться от инея, как бы заманчиво это ни было, не стоит. Даже обливание теплой водой может привести к тому, что окна автомобиля треснут, особенно если там есть надколы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как открыть замерзший замок в дверце машины, когда на улице мороз.