Як підготувати авто до зими: 5 порад водію-початківцю

Це обов'язково треба зробити до початку зими

Низькі температури, ожеледиця, каша з реагентів на дорозі, які роз’їдають кузов авто — це суворі випробування для автомобілів на українських дорогах. Тому якщо ви любите своє авто, варто ретельно підготувати його до холодів.

У матеріалі "Телеграф" йтиметься не про банальну необхідність замінити літні шини на зимовий комплект (хоча багато водіїв про це знають і пам’ятають, проте з появою першого снігу все одно на СТО довжелезні черги), а про лайфхаки, яким потрібно приділити увагу для нормальної роботи всіх систем автомобіля взимку. Розповідаємо, що повинно обов’язково бути в багажнику авто та що потрібно перевірити до настання холодів.

Щодо заміни гуми, то просто нагадаємо, що це робити потрібно, коли середньодобова температура знизиться до +7 градусів за Цельсієм. Не тягніть аж до появи снігу, адже тоді і в чергах потрібно буде постояти, і заплатити на декілька сотень більше.

Перевірте гальма

Справна робота гальмівної системи дуже важлива, особливо при ожеледиці та каші на дорогах. Якщо вона вийшла з ладу, гальмівний шлях значно збільшується, що призводить до аварій та травмувань. Упевніться, що гальмівні колодки не стерті, а на дисках немає іржі чи глибоких подряпин. Також перевірте стан та рівень гальмівної рідини, шланги на наявність тріщин чи дірок тощо. Краще це робити в СТО, адже майстри точно знають, що потрібно перевірити до настання зими.

Замініть охолоджувальну рідину на антифриз

Під час підготовки авто до зими потрібно замінити охолоджувальну рідину на антифриз — він захистить двигун вашої машини від замерзання та корозії. Дуже важливо, щоб в радіаторі була однакова кількість води та антифризу. Це запобігає замерзанню навіть при — 40 градусах за Цельсієм.Тому при виборі антифризу орієнтуйтесь на співвідношення 50:50, яке зазначене на упакуванні.

Дивіться також коротеньке відео про підготовку авто до зимового періоду. Автор розповідає про багато маленьких нюансів, про які потрібно знати, особливо, в Україні:

Ivan Rybka про нюанси з підготовки авто до холодів

Запасіться аварійним набором

Аварійний набір завжди повинен бути в салоні авто, особливо взимку, хіба що ви дуже хочете застрягти десь на узбіччі посеред поля. Потрібно мати декілька інструментів, моторне мастило, антифриз, рідину склоомивача, щітку та скребок для видалення снігу та паморозі, і, звісно, запасне колесо з домкратом.

У темний час доби будь-якому автомобілісту знадобиться ліхтар. Деякі водії також возять з собою сіль, щоб посипати ділянку перед колесами, якщо слизько.

Підготовка кузова

Перед настанням холодів потрібно ретельно вимити своє авто, особливо дно (зазвичай про цей пункт забувають), і обробити кузов спеціальними антикорозійними рідинами. На авторинку продаються різні суміші та гелі на будь-який смак та гаманець. Вони вбережуть лакофарбове покриття авто від роз’їдання вологою та реагентами.

Перевірте акумулятор

Якщо з акумуляторною батареєю автомобіля є певні проблеми, вони обов’язково саме взимку про себе нагадають. Тому варто саме перед настанням холодної пори року подбати про справність акумулятора вашого авто.

Зазвичай термін служби акумулятора не перевищує п’яти років, тому якщо час вийшов, не затягуйте, а краще ще восени подбайте про купівлю нового. Взимку краще користуватися фірмовими, якісними акумуляторами.

Проте якщо ви не можете зараз собі цього дозволити, придбайте хоча б спеціальні проводи "для прикурювання". Під час сильних морозів акумулятор, особливо старенький, може розрядитись.

Якщо термін служби акумулятора ще дозволяє його експлуатувати, перед настанням холодів підзарядіть його і перевірте щільність електроліту (нагадуємо, що показник має бути не нижче ніж 1,27).

І ще одне: на клемах та дротах не має бути слідів іржі, білого нальоту та інших "симптомів" старіння.

Підготовка машини до холодів — це не просто вимога зимової пори. Це інвестиція у безпеку та комфорт узимку. Дотримуючись цих порад, ви забезпечите надійну роботу автомобіля і зменшите ризик виникнення неприємних ситуацій на дорозі.

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