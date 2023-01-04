Як швидко очистити машину від льоду: п’ять простих лайфхаків для власників авто

Прості засоби, які у кожного є вдома, допоможуть швидко і ефективно розморозити автомобіль узимку

Погода в Україні найближчими днями зміниться — йдуть сильні заморозки. Автомобілісти часто страждають від змін погоди, оскільки довго доводиться відігрівати машину вранці.

Щоб заощадити час, на порталі auto.bigmir розповіли кілька простих, але працюючих лайфхаків, які допоможуть очистити машину від льоду.

Перед дорогою бажано повністю очистити автомобіль від крижаної кірки, але якщо часу в обріз, можна зупинитися на важливих поверхнях:

Лобовому склі

Бічних стеклах

Дзеркалах

Задньому склі

Передніх фарах

Пам’ятайте, що застосовувати грубу силу при чищенні авто або його частин небажано, тому що можна пошкодити лакофарбове покриття або подряпати дзеркала та скло. Необхідно дбайливо прибрати кригу з поверхні авто. І для цього є кілька простих способів.

Спосіб 1 — прогрів авто зсередини

Перш ніж чистити авто зовні від крижаної кірки, потрібно прогріти його зсередини. Заведіть автомобіль та дайте йому трохи прогрітися.

Потім увімкніть підігрів заднього скла та обдув теплим повітрям лобового скла. Якщо в машині є функція підігріву дзеркал, то скористайтеся нею. Потім увімкніть обдув салону гарячим повітрям.

У міру того, як автомобіль прогріватиметься зсередини, очистити кригу скребком зовні буде все легше.

Спосіб 2 — тепла вода

Щоб очистити лід із лобового скла, наприклад, потрібно полити його теплою водою, але в жодному разі не гарячою. В іншому випадку через різкий перепад температур лобове скло може тріснути.

Акуратно вилийте воду, яку набрали вдома, після чого спробуйте очистити поверхню скребком. Крига підтає і легше відставатиме від поверхні.

Спосіб 3 — горілка або спирт

Горілка, а точніше етиловий спирт, що міститься в ній, розморозить лід, і він буде легше відходити від поверхні авто. Якщо під рукою немає горілки, можна використовувати звичайний спирт.

Спосіб 4 — незамерзайка або заводські спреї та аерозолі

Нанесіть на лобове скло або дзеркала шар спеціального засобу від намерзання льоду. Чим товший шар, тим швидше вдасться відокремити кригу від скла автомобіля.

Незамерзайка теж підійде для цього способу, та й коштує вона дешевше за спеціальні засоби. Обробіть скло бажано теплим зимовим омивачем та залиште на кілька хвилин. Крига підтає і буде легше відходити від поверхні.

Не забудьте змити плівку і розтоплений лід зі скла відразу після того, як зимовий омивач почне діяти.

Спосіб 5 — накрити лобове скло тканиною

На ніч накрийте лобове скло рушником або іншою тканиною так, щоб воно було повністю закрите. Кути можна сховати в салоні авто, прищемивши їх дверима.

Але такий спосіб має кілька мінусів — вранці віддерти замерзлу тканину від скла може бути важко. Але коли вам це вже вдалося, то поклавши тканину в салон, вона розморозиться і стане мокрою. Підвищення рівня вологи в машині призведе до запотівання скла.

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