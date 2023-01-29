Водіям на замітку: чотири способи значно зменшити витрати пального взимку

Чотири поради від експертів, які дозволять скоротити число поїздок на заправку

З настанням холодів багато автовласників відзначають, що при тих же щоденних пробігах їм доводиться заправлятися частіше. Причин тому — безліч. Це і ввімкнена "пічка", і частіше увімкнення фар (через короткий світловий день), і прогрів авто перед початком руху тощо. Автоексперти кажуть, що у холод витрата пального на 5-7% вища, ніж влітку. Ми вже розповідали про загальні лайфхаки, які допоможуть економити на пальному, а тепер же розкажемо, що робити, щоб заправлятися рідше саме в зимовий період.

Попри те, що взимку досягнути літніх показників витрати палива майже неможливо, скоротити свої рахунки за пальне цілком реально. Як це зробити, інформує Ukr.Media.

1 — Вимкніть зайві споживачі

Сучасний автомобіль "нашпигований" системами, що підвищують безпеку і комфорт. Всі вони споживають електрику і, відповідно, витрачають пальне. Найбільш енерговитратними є системи, які дають тепло. Саме про них часто забуваються водії, лишаючи їх увімкненими. Наприклад, часом даремно працюють обігрів дзеркал і скла або марно гріється сидіння під дитячим кріслом. Раціонально використовуючи ці прилади, можна заощадити чимало палива.

2 — Не нагрівайте двигун занадто довго

У холодну пору року краще уникати крайнощів. Не рекомендується як рушати відразу після запуску мотора, так і довго стояти на місці, поки двигун повністю не прогріється. Оптимальний варіант — запустити мотор, очистити автомобіль від снігу, звільнити двірники й повільно рушити.

3 — Чистьте кузов

За ніч автомобіль може покритися чималим шаром снігу і деякі водії навіть не струшують його. Однак замет на даху погіршує аеродинаміку і збільшує масу машини. І те й інше, хоч і незначно, але впливає на витрату палива. Очищення кузова від снігу цілком можна поєднувати з прогріванням мотора — так вам вдасться зекономити на пальному.

4 — Приберіть ногу з педалі газу

Найефективніший спосіб заощадити паливо — перестати розганятися а-ля "газ в підлогу" і різко гальмувати. Не беріть участі у "світлофорних гонках" і не женіть стрілку спідометра до сотні там, де немає реальної потреби, радять експерти.

Раніше ми розповідали про найпростіші лайфхаки, які допоможуть зігрітися взимку у холодному авто. Досвідчені автомобілісти радять новачкам возити з собою набір із теплих речей, пачку газет та звичайні свічки і діляться досвідом, як це все використати з користю.