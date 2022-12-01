Окріп лити не потрібно: лайфхаки для розморожування лобового скла машини

Привести авто до ладу допоможуть несподівані, але ефективні засоби

У зимову пору року машині потрібен особливий догляд. Часта проблема, яка може виникнути в мороз, лід на склі та навіть примерзлі двірники. Однак дешеві підручні засоби стануть помічниками та миттєво повернуть лобовому склу первісний вигляд.

У жодному разі не потрібно заливати скло окропом, сподіваючись вирішити проблему з льодом. Є прості, але дієві лайфхаки, які допоможуть розморозити лобове скло автомобіля взимку, пише видання Mirror.

Так, для боротьби з інеєм на лобовому склі спробуйте зробити такі кроки: напередодні ввечері перед поїздкою налийте на лобове скло та вікна суміш із 3 частин оцту та 1 частини води, і лобове скло не замерзне.

Цей лайфхак також підійде для брудного вітрового скла, оскільки за допомогою цього кухонного аксесуара можна миттєво видалити будь-який бруд або наліт. Як діяти в цьому випадку: просто налийте трохи оцту в пульверизатор і трохи розбавте його водою, потім розпорошіть на вітрове скло і витріть, бруд миттєво зникне.

Ще один спосіб очистити замерзле лобове скло звучить дивно, але добре працює. Ось у чому суть трюку: потрібно потерти скло цибулею, він діє так само, як оцет. До речі, картопля також ефективна.

А ось лити окріп на свій автомобіль, щоб позбутися інею, як би привабливо це не було, не варто. Навіть обливання теплою водою може призвести до того, що вікна автомобіля тріснуть, особливо якщо там є надколи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відкрити замерзлий замок у дверцятах машини, коли на вулиці мороз.