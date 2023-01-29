Водителям на заметку: четыре способа значительно уменьшить расход топлива зимой

Четыре совета от экспертов, которые позволят сократить число поездок на заправку

С наступлением холодов многие автовладельцы отмечают, что при тех же ежедневных пробегах им приходится заправляться чаще. Причин тому — множество. Это и включенная "печка", и более частое включение фар (из-за короткого светового дня), и прогрев авто перед началом движения и т.д. Автоэксперты говорят, что в холод расход топлива на 5-7% выше, чем летом. Мы уже рассказывали об общих лайфхаках, которые помогут экономить на горючем, а теперь расскажем, что делать, чтобы заправляться реже именно в зимний период.

Несмотря на то, что зимой достичь летних показателей расхода топлива почти невозможно, сократить свои счета за бензин вполне реально. Как это сделать, сообщает Ukr.Media.

1 — Выключите лишние потребители

Современный автомобиль "нашпигован" системами, повышающими безопасность и комфорт. Все они потребляют электричество и, соответственно, расходуют горючее. Наиболее энергозатратными являются системы, которые дают тепло. Именно о них часто забывают водители, оставляя их включенными. Например, порой зря работают обогрев зеркал и стекол или бесполезно греется сиденье под детским креслом. Рационально используя эти приборы, можно сэкономить немало топлива.

2 — Не нагревайте двигатель слишком долго

В холодное время года лучше избегать крайностей. Не рекомендуется как трогаться сразу после запуска мотора, так и долго стоять на месте, пока двигатель полностью не прогреется. Оптимальный вариант — запустить мотор, очистить автомобиль от снега, освободить дворники и медленно тронуться.

3 — Чистите кузов

За ночь автомобиль может покрыться немалым слоем снега и некоторые водители даже не стряхивают его. Однако сугроб на крыше ухудшает аэродинамику и увеличивает массу машины. И то и другое, хоть и незначительно, но влияет на расход топлива. Очистку кузова от снега вполне можно совмещать с прогревом мотора — так вам удастся сэкономить на топливе.

4 — Уберите ногу из педали газа

Самый эффективный способ сэкономить топливо – перестать разгоняться а-ля "газ в пол" и резко тормозить. Не участвуйте в "светофорных гонках" и не гоните стрелку спидометра до сотни там, где нет реальной нужды, советуют эксперты.

Раньше мы рассказывали о самых простых лайфхаках, которые помогут согреться зимой в холодном авто. Опытные автомобилисты советуют новичкам возить с собой набор из теплых вещей, пачку газет и обычные свечи, а также делятся опытом, как использовать все это с пользой.