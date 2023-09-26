Как не купить автомобиль с криминальным прошлым: советы специалистов

Эти советы уберегут вас от покупки подозрительного авто

Приобретение автомобиля – это, однозначно, приятный момент в жизни. Однако часто он приносит разочарование или риски столкнуться с проблемами, либо даже стать фигурантом уголовного дела. В Украине ежегодно выявляют сотни находящихся в розыске автомобилей нынешние владельцы которых об этом даже не догадывались.

Чтобы обезопасить себя от покупки такого транспортного средства, эксперты советуют обратить внимание на некоторые особенности. "Телеграф" рассказывает, какие именно.

На какие факторы следует обратить внимание

При покупке транспортного средства автомобильные эксперты настоятельно рекомендуют не пренебрегать проверкой VIN-кода и заказывать экспертное заключение на автомобиль. В ходе такой проверки уполномоченные лица сразу замечают подозрительные моменты: проблемы с номерной панелью кузова, несоответствие идентификационных обозначений, номера двигателя.

Совершенно неожиданно может оказаться, что кто-то перед продажей авто вырезал кусок кузова с идентификационным номером, а на это место приварил номер другой машины.

Именно поэтому нужно обращаться к экспертам, ведь только они могут обнаружить, не изменяли ли идентификационные номера двигателя, кузова, рамы, реальный пробег. После этого вы получите заключение экспертного исследования, которое позволит убедиться в соответствии вашего автомобиля всем критериям. Советуем не экономить время и деньги при покупке подержанного авто, ведь это может привести к конфискации и большим проблемам с полицией.

В этом видео автор подробно объясняет, как проверить авто по VIN-коду.

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