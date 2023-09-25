С октября украинских водителей могут штрафовать на 40 тысяч и забирать права: кому придется ответить
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Обратите внимание на эти моменты, чтобы не поплатиться значительной суммой из собственного кармана или лишением прав
В Украине усиливается ответственность для водителей. Начиная с октября, в Украине вводятся новые штрафы за нарушение ПДД.
Согласно новым правилам, предусмотренным Законом Украины 1231-IX, водители, нарушающие ПДД, должны оплатить значительные суммы штрафов или их могут лишить права управления транспортными средствами.
Самая большая сумма штрафа, которая может быть назначена нарушителю, составляет 40 тысяч гривен. А в некоторых случаях, когда есть серьезные нарушения, украинский водитель может поплатиться правом управления автомобилем на несколько лет.
Главные изменения в законе:
- штраф в размере 20 400 гривен налагается на водителя, который продолжал управлять транспортным средством после того, как его лишили этого права по решению суда;
- если такое нарушение совершено дважды, штраф удваивается и составит 40800 гривен.
Теперь суд может запретить человеку управлять автомобилем сроком от 5 до 7 лет, или наложить на него административный арест. Лишают права вождения за создание аварийной ситуации (до 1 года), оставление места ДТП (до 2 лет), управление в состоянии опьянения и т.д.
Ранее "Телеграф" сообщал, за какое нарушение водитель может оказаться за решеткой на срок от 5 до 10 суток.