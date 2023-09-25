С октября украинских водителей могут штрафовать на 40 тысяч и забирать права: кому придется ответить

Обратите внимание на эти моменты, чтобы не поплатиться значительной суммой из собственного кармана или лишением прав

В Украине усиливается ответственность для водителей. Начиная с октября, в Украине вводятся новые штрафы за нарушение ПДД.

Согласно новым правилам, предусмотренным Законом Украины 1231-IX, водители, нарушающие ПДД, должны оплатить значительные суммы штрафов или их могут лишить права управления транспортными средствами.

Самая большая сумма штрафа, которая может быть назначена нарушителю, составляет 40 тысяч гривен. А в некоторых случаях, когда есть серьезные нарушения, украинский водитель может поплатиться правом управления автомобилем на несколько лет.

Главные изменения в законе:

штраф в размере 20 400 гривен налагается на водителя, который продолжал управлять транспортным средством после того, как его лишили этого права по решению суда;

если такое нарушение совершено дважды, штраф удваивается и составит 40800 гривен.

Теперь суд может запретить человеку управлять автомобилем сроком от 5 до 7 лет, или наложить на него административный арест. Лишают права вождения за создание аварийной ситуации (до 1 года), оставление места ДТП (до 2 лет), управление в состоянии опьянения и т.д.

Ранее "Телеграф" сообщал, за какое нарушение водитель может оказаться за решеткой на срок от 5 до 10 суток.