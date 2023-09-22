Арест за отсутствие техосмотра: к чему готовиться украинским водителям

В Украине заработала новая схема наказания водителей: кому назначат штраф, а кого могут арестовать

В 2023 году в Украине были введены новые правила техосмотра транспортных средств. Основная цель таких мер – повышение безопасности на дороге и недопущение эксплуатации автомобилей в неисправном состоянии.

И теперь стало известно, что водителей, управлявших автомобилем без пройденного технического осмотра, начали арестовывать. "Телеграф" рассказывает о практических случаях арестов украинских водителей и о том, кому нужно пройти техосмотр уже сейчас.

Практический случай

Из-за нарушения ПДД или других обстоятельств патрульные могут остановить водителя. Он, кроме водительского удостоверения и техпаспорта на авто, должен показать талон о прохождении обязательного технического осмотра. Если его нет или есть просрочка, водителя могут как минимум оштрафовать или даже арестовать (по постановлению суда).

В частности, один из таких случаев произошел в Черниговской области. 9 октября 2022 водителя, управлявшего автомобилем FORD TRANSIT, оштрафовали на 340 гривен по части 3 ст. 121 КУоАП (Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств). Водитель штраф оплатил, но технический осмотр так и не прошел. Когда его остановили во второй раз, уже в феврале 2023 года, действия нарушителя квалифицировали по ч. 4 ст. 121 КУоАП.

"Повторное в течение года совершение любого из нарушений, предусмотренных ст. 121 ч. 1, 2, 3. влечет лишение права управления транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест сроком от 5 до 10 суток", — говорится в законе "О дорожном движении".

Согласно данным Единого реестра судебных дел, мужчина искренне раскаялся и просил не лишать его права вождения автотранспорта. Поэтому суд постановил признать мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 121 КУоАП и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Кому нужно пройти ТО в 2023 году?

Обязателен техосмотр для таких автомобилей и в следующие сроки:

Грузовики старше года – ежегодно;

автобусы старше 2 лет – раз в полгода;

грузо-пассажирские автомобили весом до 3,5 тонны – раз в полгода;

легковые авто (такси) старше 2 лет – ежегодно;

тракторы старше 2 лет — 1 раз в 2 года;

легковые автомобили — спустя 4 года после первой регистрации, затем — раз в два года;

коммерческий транспорт – ежегодно;

специализированная техника – ежегодно.

Штрафы за отсутствие техосмотра или просрочки

первое нарушение — 340 грн;

повторное нарушение — 17 тысяч гривен;

повторное нарушение в течение года — штраф 5100 грн с лишением права управления сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест на срок от 5 до 10 суток.

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