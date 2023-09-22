Арешт за відсутність техогляду: до чого готуватися українським водіям

В Україні запрацювала нова схема покарання водіїв: кому призначать штраф, а кого можуть арештувати

У 2023 році в Україні ввели нові правила техогляду транспортних засобів. Основна мета таких заходів – підвищення безпеки на дорозі та недопущення експлуатації автомобілів у несправному стані.

І тепер стало відомо, що водіїв, які керували автомобілем без пройденого технічного огляду, почали арештовувати. "Телеграф" розповідає про практичні випадки арештів українських водіїв та про те, кому потрібно пройти техогляд уже зараз.

Практичний випадок

У порушення правил дорожнього руху чи інших обставин патрульні можуть зупинити водія. Він, крім посвідчення водія та техпаспорту на авто, повинен показати талон про проходження обов'язкового технічного огляду. Якщо його немає, водія можуть як мінімум оштрафувати, або й навіть заарештувати (за постановою суду).

Зокрема, один із таких випадків трапився у Чернігівській області. 9 жовтня 2022 року водія, який керував автомобілем FORD TRANSIT, оштрафували на 340 гривень за частиною 3 ст. 121 КУпАП (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів). Водій штраф оплатив, але технічний огляд не пройшов. Коли його зупинили вдруге, уже в лютому 2023 року, дії порушника кваліфікували за ч. 4 ст. 121 КУпАП.

"Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених ст. 121 ч. 1, 2, 3. Тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб", — йдеться у законі "Про дорожній рух".

Згідно з даними Єдиного реєстру судових справ, чоловік щиро покаявся і просив не позбавляти його права керування автотранспортом. Тому суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 121 КУпАП та призначити йому стягнення у вигляді адміністративного арешту строком у 5 діб.

Кому потрібно пройти ТЗ у 2023 році?

Обов’язковим є техогляд для таких автомобілів і у такі терміни:

Вантажівки віком понад рік – щороку;

автобуси віком понад 2 роки – що пів року;

вантажно-пасажирські автомобілі вагою до 3,5 тонн – що пів року;

легкові авто (таксі) віком понад 2 роки – щороку;

трактори віком понад 2 років — 1 раз у 2 роки;

легкові авто — через 4 роки після першої реєстрації, потім — раз у два роки;

комерційний транспорт — щорічно;

спеціалізована техніка — щорічно.

Штрафи за відсутність техогляду або прострочення

перше порушення — 340 грн;

повторне порушення — 17 тисяч гривень;

повторне порушення протягом року — штраф 5100 грн з позбавленням права керування на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на термін від 5 до 10 діб.

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