Штрафи за гучну їзду не за горами: коли Рада може ухвалити закон

Законопроект зареєстрували на сайті парламенту 5 серпня

Найближчим часом у Верховній Раді розглянуть законопроект щодо покарання за гучну їзду.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Нардеп нагадав, що за нормами закону каратимуть тих, хто використовує транспортні засоби з перевищенням допустимого рівня шуму в умовах військового стану.

"Під час війни мені здається, що це робити просто не на часі. Зараз і так багато речей, які лякають людей. У мене дуже багато критики від молоді, але мені здається, що більшість людей таки підтримають цю ініціативу. І ми будемо голосувати за це найближчим часом", — зазначив він.

Нагадаємо, що цей законопроект зареєстрували на сайті парламенту 5 серпня.

Якою буде сума штрафів?

За перше порушення водій заплатить 17 тисяч гривень, а за повторне — вдвічі більше. Також тих, хто порушує не вперше, можуть позбавити прав терміном до півроку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під час війни в Україні заборонили використання петард та феєрверків. Цікаво, що ця заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.