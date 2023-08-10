Штрафы за громкую езду не за горами: когда Рада может принять закон

Законопроект зарегистрировали на сайте парламента 5 августа

В ближайшее время в Верховной Раде рассмотрят законопроект о наказании за громкую езду.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

Нардеп напомнил, что по нормам закона наказывать будут тех, кто использует транспортные средства с превышением допустимого уровня шума в условиях военного положения.

"Во время войны мне кажется, что это делать просто не ко времени. Сейчас и так много вещей, которые пугают людей. У меня очень много критики от молодежи, но мне кажется, что большинство людей все-таки поддержат эту инициативу. И мы будем голосовать за это в ближайшее время", — отметил он.

Напомним, что данный законопроект зарегистрировали на сайте парламента 5 августа.

Какой будет сумма штрафов?

За первое нарушение водитель заплатит 17 тысяч гривен, а за повторное — в два раза больше. Также тех, кто нарушает не впервые, могут лишить прав на срок до полугода.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время войны в Украине запретили использование петард и фейерверков. Интересно, что данный запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.