З жовтня українських водіїв можуть штрафувати на 40 тисяч і забирати права: кому доведеться відповісти
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Зверніть увагу на ці моменти, щоб не поплатитися значною сумою з власної кишені або позбавленням прав
В Україні посилюють відповідальність для водіїв. Починаючи з жовтня, в Україні запроваджують нові штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Згідно із новими правилами, передбачених Законом України 1231-IX, водії, які порушують ПДР, повинні оплатити значні суми штрафів, або їх можуть позбавити права керування транспортними засобами.
Найбільша сума штрафу, яка може бути призначена порушнику, складає 40 тисяч гривень. А у деяких випадках, коли є особливо серйозні порушення, український водій може поплатитися правом керування автомобілем на декілька років.
Найголовніші зміни у законі:
- штраф у розмірі 20 400 гривень накладається на водія, який продовжував керувати транспортним засобом після того, як його позбавили цього права за рішенням суду;
- якщо таке порушення скоєне двісті, штраф подвоюється і складе 40 800 гривень.
Тепер суд може заборонити людині керувати автомобілем на строк від 5 до 7 років, чи накласти на нього адміністративний арешт. Позбавляють права водіння за створення аварійної ситуації (до 1 року), залишення місця ДТП (до 2 років), керування у стані сп'яніння тощо.
Раніше "Телеграф" повідомляв, за яке порушення водій може опинитися за ґратами на строк від 5 до 10 діб.