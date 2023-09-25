З жовтня українських водіїв можуть штрафувати на 40 тисяч і забирати права: кому доведеться відповісти

Зверніть увагу на ці моменти, щоб не поплатитися значною сумою з власної кишені або позбавленням прав

В Україні посилюють відповідальність для водіїв. Починаючи з жовтня, в Україні запроваджують нові штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Згідно із новими правилами, передбачених Законом України 1231-IX, водії, які порушують ПДР, повинні оплатити значні суми штрафів, або їх можуть позбавити права керування транспортними засобами.

Найбільша сума штрафу, яка може бути призначена порушнику, складає 40 тисяч гривень. А у деяких випадках, коли є особливо серйозні порушення, український водій може поплатитися правом керування автомобілем на декілька років.

Найголовніші зміни у законі:

штраф у розмірі 20 400 гривень накладається на водія, який продовжував керувати транспортним засобом після того, як його позбавили цього права за рішенням суду;

якщо таке порушення скоєне двісті, штраф подвоюється і складе 40 800 гривень.

Тепер суд може заборонити людині керувати автомобілем на строк від 5 до 7 років, чи накласти на нього адміністративний арешт. Позбавляють права водіння за створення аварійної ситуації (до 1 року), залишення місця ДТП (до 2 років), керування у стані сп'яніння тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за яке порушення водій може опинитися за ґратами на строк від 5 до 10 діб.