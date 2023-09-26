Як не купити автомобіль з кримінальним минулим: поради фахівців

Ці поради вбережуть вас від купівлі підозрілого авто

Придбання автомобіля — це, однозначно, приємний момент у житті. Проте часто він приносить розчарування, або й ризики зіштовхнутися з проблемами, або й навіть стати фігурантом кримінальної справи. В Україні щороку виявляють сотні автомобілів, що перебувають у розшуку, теперішні власники яких про це навіть не здогадувались.

Щоб убезпечити себе від купівлі такого транспортного засобу, експерти радять звернути увагу на деякі особливості. "Телеграф" розповідає, які саме.

На які фактори потрібно звернути увагу

При купівлі транспортного засобу автомобільні експерти наполегливо рекомендують не легковажити з перевіркою VIN-коду та замовляти експертний висновок на автомобіль. Під час такої перевірки уповноважені особи відразу помічають підозрілі моменти: проблеми із номерною панеллю кузова, невідповідністю ідентифікаційних позначень, номером двигуна.

Зовсім неочікувано може виявитись, що хтось перед продажем авто вирізав шмат кузова з ідентифікаційним номером, а на це місце приварив номер іншого автомобіля.

Саме тому потрібно звертатися до експертів, адже тільки вони можуть виявити, чи не змінювали ідентифікаційні номери двигуна, кузова, рами, реальний пробіг. Після цього ви отримаєте висновок експертного дослідження, який дозволить впевнитися у відповідності вашого автомобіля усім критеріям. Радимо не економити час і гроші під час купівлі вживаного авто, адже це може призвести до конфіскації та великих проблем з поліцією.

У цьому відео автор детально пояснює, як перевірити авто по VIN-коду.

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