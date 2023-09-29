Як не купити автомобіль-"потопельник": 5 ознак та приховані небезпеки

Розповідаємо, як не купити неліквідне авто

Щороку різні частини світу накривають повені. Влітку 2023 деякі регіони Словаччини затопило. 17 травня під воду пішла Італія, 12 липня — Туреччина, а 14 липня злива і повінь в Кореї забрали життя 40 людей. Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Дніпро і Чорне море перетворилися на сміттєзвалище: плавали меблі, будинки та автомобілі. Якщо будинки можна відремонтувати, а меблі замінити, то автомобілі часто списуються страховими компаніями, а далі продаються за зниженими цінами в треті країни.

У США найчастіше такі авто продають з аукціону, а в Європі та Україні транспортні засоби намагаються продати з рук в руки за зниженими цінами. Проте часто продавці є недобросовісними, намагаючись продати машину, яка постраждала від повені, як звичайне вживане авто. За статистикою, від загальної маси авто, що ввозяться в Україну, частина "потопельників" складає близько 15%.

У цій статті ми розкажемо, чи варто купувати автомобіль з "підмоченою репутацією", і як не купити "кота в мішку" з-за кордону.

Як розпізнати машину-потопельника

У затоплених транспортних засобів є цілий список проблем, з якими зіштовхнуться нові його власники. Це і зіпсований салон, і проблеми з електричними системами авто, підшипниками, і специфічний запах та цвіль. Найгірше впливає солона морська вода, яка руйнує контакти, що може спричинити серйозні проблеми.

Машини-потопельники зазвичай мають такі "симптоми":

Цвіль у салоні. Її не вдасться повністю прибрати навіть під час хімчистки авто. Ретельно огляньте салон під час покупки: підніміть килимки, загляніть у шви, під сидіння, між подушки та підлокітники. Зосередьтесь на закритих зонах. Перевірте також підкапотний простір на наявність намулу.

Перегляньте документацію про авто, особливо відомості про регіон, де востаннє користувались машиною. Тоді скористайтесь пошуковою системою і знайдіть інформацію, чи не було у цьому регіоні повені за останній проміжок часу. Якщо такий момент був, є висока ймовірність того, що авто могло бути підтопленим.

Потрісканий матеріал у салоні авто. Зазвичай тріщини на шкірі чи заміннику у салоні транспортного засобу вказують на старість. Але якщо машина експлуатується кілька років, а салон уже потрісканий, це може означати, що вона "плавала".

Каламутні розводи з’являються на кузові, якщо автомобіль довго перебував у воді, особливо у солоній. Експерти саме за розводами якраз визначають рівень, до якого була затоплена машина.

Нова оптика та вузли. Людина, яка намагається продати авто-потопельник, зазвичай намагається приховати видимі фактори, які можуть вказати на такий нюанс у минулому. Зазвичай ставлять нові вузли та оптику.

Чи варто купувати машину, яка плавала

Проте не завжди автомобіль, який був затоплений, не підлягає ремонту і несе купу проблем для нового власника. Якщо замінити всі фільтри, систему вихлопу, технічні рідини, ретельно перевірити усі механізми авто на СТО, таким автомобілем можна користуватись.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як не купити автомобіль з кримінальним минулим.