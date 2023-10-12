До 10 тысяч долларов: самые надежные подержанные японские авто, которые подойдут каждому

Если вам нужно надежное и недорогое авто, обратите внимание на эти модели

Выбор автомобиля всегда является серьезным этапом в жизни любого автолюбителя. Но когда бюджет ограничен в пределах 5-10 тысяч долларов, важность правильного выбора увеличивается еще больше. Надежность, техническое состояние и долговечность становятся первоочередными критериями.

В этой статье мы рассмотрим лучшие варианты подержанных японских автомобилей, доступных на украинском рынке по цене от 5 до 10 тысяч долларов.

Мазда CX

Mazda CX – это линейка кроссоверов и SUV от японского производителя автомобилей Mazda. Кроссоверы Mazda CX отличаются стильным дизайном, хорошей управляемостью и качеством изготовления. В линейке CX представлено несколько разных моделей, например Mazda CX-3, CX-30, CX-5 и CX-9.

Основные особенности и характеристики Mazda CX:

Каждая модель Mazda CX имеет современный и привлекательный дизайн, характерный для бренда Mazda. В частности, уникальную переднюю решетку и стильные кузовные линии.

Mazda уделяет особое внимание управляемости своих автомобилей, и Mazda CX не исключение. Все авто серии имеют хорошо настроенную подвеску и двигатели, обеспечивающие плавную и комфортную езду.

Все модели Mazda CX обладают комфортабельными салонами с высококачественными материалами и современными технологиями. Для пассажиров и груза здесь много места.

Mazda CX оснащена различными технологическими функциями, в частности, активными и пассивными системами безопасности водителя и пассажиров, мультимедийными системами.

Выбор двигателей в моделях Mazda CX очень велик. Это бензиновые и дизельные варианты и возможность выбора переднего или полного привода в зависимости от конкретной модели. Имеются также гибридные версии.

В общем, Mazda CX является популярными автомобилями для тех, кто ищет кроссоверы со стильным дизайном не за все деньги мира. Кстати, на украинском вторичном рынке по цене до 10 тысяч долларов можно приобрести автомобиль этой модели 2007-2008 года выпуска.

Смотрите подробный тест-драйв Mazda CX 2018 года выпуска:

Honda CR-V

Honda CR-V – это популярный компактный кроссовер от японского производителя автомобилей Honda. Модель была впервые представлена в 1995 году и стала одной из самых продаваемых и признанных на мировом рынке. Она входит в класс кроссоверов среднего размера и является главным конкурентом для таких моделей как Toyota RAV4, Ford Escape и Nissan Rogue.

Основные черты и характеристики Honda CR-V:

CR-V имеет современный и стильный дизайн с большими фарами и характерной решеткой радиатора.

Машина оснащается бензиновыми двигателями с разным объемом, в том числе 1.5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем и 2.4-литровым бензиновым двигателем. Авто предлагается как с передним, так и с полным приводом.

Модель CR-V получила высокие оценки в рейтингах безопасности — она оснащена различными системами активной и пассивной безопасности, например, системой предотвращения столкновений, поддержки управления и т.д. По цене до 10 тысяч долларов в Украине можно приобрести подержанную CR-V 2003-2008 годов выпуска.

Смотрите обзор этой модели в видео:

Honda Jazz

Honda Jazz, также известная как Honda Fit на других рынках, является компактным автомобилем японского производителя Honda. Модель представили в 2001 году, и она сразу завоевала лидерские позиции благодаря компактному размеру, просторному интерьеру и экономичному потреблению топлива.

Основные черты и характеристики Honda Jazz:

Honda Jazz имеет небольшие габариты, потому это идеальный вариант для городской езды. Благодаря короткой колесной базе легко парковаться и маневрировать в условиях ограниченного пространства.

Салон Honda Jazz оснащен так называемыми "магическими сиденьями", которые складываются разными способами. Это помогает создать больше места для груза или пассажиров.

Многие версии Honda Jazz оснащаются эффективными бензиновыми двигателями, потребляющими мало топлива. Сто километров по городу можно проехать на 5,1 л бензина.

Honda Jazz имеет систему контроля стабильности, предотвращения столкновений и многие другие функции безопасности. В Украине до 10 тысяч долларов можно купить такой автомобиль 2012-2013 годов выпуска.

В этом видео рассказывается о всех преимуществах и недостатках модели.

Toyota Yaris

Toyota Yaris – это компактный автомобиль, вышедший в 1999 году, и с тех пор переживший много обновлений. Yaris входит в класс малых экономичных автомобилей. Благодаря этому он стал одним из самых популярных автомобилей в мире.

Основные особенности и характеристики Toyota Yaris:

На разных рынках Yaris продается в разных вариантах кузова: седан, хэтчбек и кроссовер (Yaris Cross). Несмотря на компактные размеры, Yaris имеет комфортное внутреннее пространство для пассажиров, а салон выполнен из качественных материалов. Есть мультимедийные системы, системы безопасности и связи.

Toyota славится своей надежностью, и Yaris не исключение. В Украине на вторичном рынке по цене до 10 тысяч долларов можно купить этот автомобиль 2012-2018 годов выпуска.

Комфортно ли внутри 4 людям, смотрите в этом видео:

Suzuki Swift

Suzuki Swift – это компактный автомобиль, который производится с 1983 года. Автомобиль отличается от других ярким дизайном, хорошей маневренностью и малым потреблением топлива. Это сделало его очень популярным на многих рынках.

Основные особенности и характеристики Suzuki Swift:

Модель Swift постоянно обновляется как снаружи, так и изнутри. Она имеет узнаваемый и элегантный дизайн и просторный салон.

Среди линейки двигателей есть из чего выбрать: дизельные, бензиновые, гибридные варианты, с разными типами коробок передач. Suzuki Swift славится своей экономичностью. В зависимости от версии эта модель может потреблять от 3,1 до 8,9 л на 100 км.

Несмотря на компактный размер, Swift имеет комфортабельный салон для пяти пассажиров. Цены на модель в Украине очень разные. По цене до 10000 долларов можно купить Swift 2013-2016 годов.

Тест-драйв Suzuki Swift смотрите в видео:

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