Економні, маневрені, надійні: українці назвали найкращі малолітражки на ринку (Топ-5)

З цими авто ви забудете, що таке автосервіс

З огляду на високі ціни на пальне малолітражні автомобілі стають все більш популярними. Вони витрачають мало бензину і є компактними, що особливо актуально в умовах великих міст.

"Телеграф" зібрав реальні відгуки українців про малолітражні автомобілі, представлені на ринку. Розповідаємо про усі переваги та недоліки цих авто.

Suzuki Swift (рейтинг — 4,6 з 5 балів)

Swift — це компактний легковий автомобіль, який виробляється японською компанією Suzuki. Він вирізняється стильним дизайном, невеликою вагою і доброю маневреністю. Завдяки своїй комфортабельності ця модель стала популярною у категорії компактних автомобілів.

В Україні Suzuki Swift теж є дуже популярним автомобілем завдяки доступній ціні та прекрасним характеристикам. Українські водії, які є власниками цієї моделі, зазначають, що це прекрасна та надійна машина, справжній японець. Вона не ламається, а запчастини для Swift є "вічними". А завдяки компактним розмірам з цим авто немає проблем з паркуванням у місті. Незважаючи на невеликі габарити, авто відмінно підходить навіть для людей з великим ростом та вагою — місця у салоні достатньо.

Маленька машина, шустра, економна, але впевнено поводить себе на дорозі, — ось що пишуть про Suzuki Swift на спеціалізованих форумах. Власники цього авто також вказують, що автомобілю не страшні погані метеоумови. При снігу, дощі, завірюсі та ожеледиці Swift прекрасно "тримає дорогу".

Заради справедливості також напишемо мінуси цього авто. Річ у тім, що, за словами автовласників, Suzuki Swift не є дешевою в обслуговуванні. Проте цей мінус зводиться нанівець, адже вона дуже рідко ламається.

Відгук та тест-драйв Swift дивіться тут:

Skoda Fabia (рейтинг — 4,3 з 5 балів)

Skoda Fabia — це малий сімейний автомобіль, виробляється чеською компанією Skoda, яка є частиною концерну Volkswagen Group. Fabia вирізняється стильним дизайном, великим внутрішнім простором та економними двигунами. Він вважається надійним і практичним автомобілем з хорошою маневреністю та комфортом.

Автовласники зазначають, що у цьому автомобілі приємно дивує витрата палива, при чому це стосується як бензинових, так і дизельних варіантів авто.

Маневрений як в місті, так і на трасі, при поворотах, керувати ним легко, салон строгий, але акуратний. Реально великий багажник. На цьому автомобілі можна їздити до 10 років без жодних проблем. Рідні запчастини працюють довше, ніж заявляє виробник. Оскільки кузов оцинкований, то проблем з іржею немає. А ще — у Skoda Fabia дуже зручні сидіння.

З мінусів: деякі власники цього авто зазначають, що деколи не вистачає потужності двигуна на трасі. У місті проблем з цим не виникає.

Розповідь про усі плюси та мінуси цього авто дивіться у відео

Citroen C3 (рейтинг — 4,4 з 5 балів)

C3 — це компактний автомобіль, який виготовляється французькою компанією Citroen. Він має комфортабельні сидіння та добре амортизовану підвіску для комфортного руху містом.

Citroen C3 випускається у різних версіях: компактний хетчбек, кросовер C3 Aircross, з різними типами двигунів та коробок передач.

Відгуки автовласників свідчать, що це ідеальний автомобіль як для міського руху, так і для подорожей. Кліренс є достатнім для ям на українських дорогах, і навіть найгірших умов цей автомобіль не боїться.

Багажник у С3 великий, туди може вміститись кілька невеликих валіз, наприклад, для поїздок у гори. Прекрасна акустика, салон просторий та зручний, витрата палива — 4,5-5 літрів по трасі.

А ще — цей автомобіль абсолютно не проблемний в експлуатації. Власники С3 закликають не боятися купувати "французів", бо це найкраща машина для міста у співвідношенні ціна-якість.

Детальний огляд цього авто можна подивитися у відео:

Nissan Micra (рейтинг — 4,3 з 5 балів)

Micra — це мініатюрний легковий автомобіль від японського виробника Nissan. Маючи компактні розміри, Micra вирізняється економними двигунами, хорошою маневреністю та легкістю в управлінні. Він підходить для міського використання і відомий своєю надійністю та доступністю.

Відгуки водіїв про це авто — лише позитивні. Маленька з вигляду, але простора усередині, — так пишуть про цю машину. 1,2-літровий двигун у парі з автоматичною коробкою передач справляється як у місті, так і на трасі. А динаміка — як в авто з 2-літровим двигуном на "механіці".

Автомобіль легко паркується там, де не влізуть звичайні седани. Розхід бензину по місту — близько 6 літрів. Ця машина поза конкуренцією у своєму сегменті.

З мінусів вказують лише на дещо недостатню шумоізоляцію салону та об’єм багажника.

Про усі плюси та мінуси цього авто розповідається у ролику:

Hyundai i10 (рейтинг — 4,3 з 5 балів)

Hyundai i10 — це компактний хетчбек, який відомий економічністю споживання пального, зручними розмірами для поїздок містом та доступною вартістю. Hyundai i10 оснащений сучасними технологіями та комфортним салоном. Це одна з найкращих моделей для тих, хто шукає ефективний та доступний автомобіль для щоденних поїздок.

Власники цього авто стверджують, що i10 є ідеальним авто для міста. Ним легко керувати та паркуватись. В автомобіля високий кліренс як для машин такого класу, який дозволяє пересуватися по ямах та на бордюр виїхати при потребі. А ще — машина дивує дешевизною обслуговування і тим, що за роки експлуатації у ній може нічого не зламатись.

З мінусів — дещо слабкий двигун, потужності якого не вистачає на трасі при обгоні. Загалом це ідеальне авто для міста, для водіїв-новачків та жінок.

Коротко про головне у Hyundai i10:

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