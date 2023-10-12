Авто популярної в Україні марки стало електрокаром і отримало запас ходу в 700 км

Наступник найпопулярнішого електрокара в Україні вийде на ринок вже у листопаді

Німецька компанія Volkswagen, яка має заводи в Китаї, випустить наступника легендарного і дуже популярного в Україні седана Volkswagen Passat, тільки в електричній версії. Його назвали Volkswagen ID. 7 Vizzion. Уже наступного місяця автомобіль з’явиться у китайських дилерів.

Авто продаватимуть за ціною від 25 до 35 тисяч доларів залежно від комплектації та ємності батареї. Тобто ця модель виступить прямим конкурентом Tesla, але матиме перевагу за ціною. Про це повідомляє місцеве видання carnewschina.

Колісна база авто складає 2965 мм. Є 2 версії електрокара — передньо- та повнопривідна.

А що всередині?

У салоні усе дуже сучасно: шкіряна оббивка, цікаве кермо, безліч різних кнопок. Але родзинкою виступає центральна панель управління з 15-дюймовим дисплеєм. Його роздільна здатність складає 2К, а операційна система має вбудовану пам’ять ємністю у 16 гігабайт.

Оснащення

Повнопривідна версія автомобіля має двигун потужністю 204 к.с. та 107-сильний електромотор. Її запас ходу складає 600 км.

Задньопривідний електрокар оснащений одним двигуном потужністю у двісті чотири кінських сили. Він забезпечує запас ходу до 700 км. Новинку збиратимуть на одному з китайських заводів.

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