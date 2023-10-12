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Автомобиль популярной в Украине марки стал электрокаром и получил запас хода в 700 км

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Volkswagen ID. 7 Vizzion Новость обновлена 12 октября 2023, 14:48
Volkswagen ID. 7 Vizzion. Фото carnewschina

Преемник популярного электрокара в Украине выйдет на рынок уже в ноябре

Немецкая компания Volkswagen, владеющая заводами в Китае, выпустит преемника легендарного и очень популярного в Украине седана Volkswagen Passat, только в электрической версии. Его назвали Volkswagen ID. 7 Vizzion. Уже в следующем месяце автомобиль появится у китайских дилеров.

Авто будут продавать по цене от 25 до 35 тысяч долларов в зависимости от комплектации и емкости батареи. То есть эта модель выступит прямым конкурентом Tesla, но будет иметь преимущество по цене. Об этом сообщает местное издание carnewschina.

Колесная база авто составляет 2965 мм. Есть 2 версии электрокара – передне- и полноприводная.

А что внутри?

Volkswagen ID. 7 Vizzion вид сбоку

В салоне все очень современно: кожаная обивка, интересный руль, множество разных кнопок. Но изюминкой выступает центральная панель управления с 15-дюймовым дисплеем. Его разрешение составляет 2К, а операционная система имеет встроенную память емкостью 16 гигабайт.

Оснащение

Volkswagen ID. 7 Vizzion скоро у дилеров

Полноприводная версия автомобиля имеет двигатель мощностью 204 л.с. и 107-сильный электромотор. Ее запас хода составляет 600 км.

Заднеприводный электрокар оснащен одним двигателем мощностью в двести четыре лошадиные силы. Он обеспечивает запас хода до 700 км. Новинку собирают на одном из китайских заводов.

Cалон Volkswagen ID. 7 Vizzion

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