Плюс 6 гривень на літрі: мережі АЗС починають ціновий шантаж

В Україні можуть виникнути проблеми із автомобільним паливом

Країна захищається від російського дизелю. Це логічно. Але створює проблеми з імпортом будь-якого палива. Ось чому.

Доставка бензину та дизеля ускладнюється. "Польський напрямок частково зупинився. Бензовози навіть не можуть виїхати з України — стоять порожняком по 10-12 днів, плюс у зворотному напрямку приблизно стільки ж. Якщо раніше середньостатистичний бензовоз за місяць міг зробити 4 ходки, то зараз – лише дві. "Зайвих" бензовозів, які могли б компенсувати уповільнення логістики, у більшості компаній просто немає. Щодо Молдови, Болгарії та Румунії теж проблеми – там вантажі гальмує вже наша митниця – шукають "російський" дизель, — розповів "Бізнес-Телеграфу" власник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Леушкін. — З 17 жовтня набувають чинності зміни до Митного кодексу, які посилюють вимоги до документів на дизельне паливо. Але вже зараз партії палива гальмують. Загалом більш-менш нормально зараз працює лише Ізмаїл, але він постійно під обстрілом ворога. Негативна ситуація вимальовується. Якщо в Ізмаїл, не дай боже, серйозно прилетить, через тиждень українські АЗС спорожніють. А якщо не прилетить, то через місяць".

Принаймні локальний дефіцит по окремих мережах можливий. Так вважає керівник спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева. Додає проблем колапс на залізниці. Постачання палива сповільнилось, оскільки"всі переходи забиті зерном". За словами Рябцева, це може привести до підвищення цін. І виглядати це буде дивно, адже котування нафти на світовому ринку помітно нижчі ніж наприкінці вересня.

У мережі VST вже повідомили, що з сьогоднішнього дня підвищують цінник на дизель. Аж на 6 гривень за літр. Пояснюють тим, що митниця блокує постачання. Мовляв, опустять ціни, як тільки проблеми на кордоні вирішаться, інших аргументів уже не залишилося.

Тобто в хід пішов "паливний шантаж". "Бізнес-Телеграф" дізнався, чому паливо стало "нев'їзним", чи це загрожує дефіцитом на АЗС і що буде з цінами.

Паливо поставили в чергу

Проблеми виникли одночасно на кількох напрямках.

Постачання з Польщі сповільнилося щонайменше вдвічі. "З одного боку, далося взнаки збільшення загальної черги на кордоні, оскільки активно їдуть зерновози. З іншого боку, є відлуння зернового скандалу з Польщею — офіційно на прикордонних переходах начебто нічого не змінилося, але поляки стали оформлювати машини повільніше, ніж раніше. Це поставило хрест на всіх логістичних графіках імпортерів, — каже Леушкін. — Якщо, наприклад, компанії потрібно для нормальної роботи 500 бензовозів, вона влізла в борги і їх придбала, то зараз, виявляється, з цим автопарком можна закрити лише половину потреб. Що ж — ще 500 машин докуповувати?".

По Молдові, Болгарії та Румунії, за його словами, постачання також помітно ускладнилося, але вже через проблеми з нашого боку дуже гальмують митне оформлення палива, зокрема, дизеля. "Шукають російський слід, підключають також СБУ", — розповів Леушкін. У черзі на румунському кордоні бензовози стоять по 10-15 днів.

По "російському сліду" найближчим часом можуть ще більше закрутити гайки. З 17 жовтня набувають чинності зміни до Митного кодексу, які посилюють вимоги до документації на автопаливо та, зокрема, дизель.

"Йдеться про підтвердження джерел походження дизельного палива. Якщо зараз можна вказати, що це "паливо невідомого походження", то вже з наступного місяця таке не прокотить. Потрібно надавати документи з конкретними даними про джерела, — пояснює Рябцев. — Це означає, що такі документи потрібно буде вимагати у продавця, тобто купувати "ліві" чи сумнівні партій наші імпортери не зможуть. А оскільки вони скуповуються в Європі за залишковим принципом, а зараз у багатьох країнах напружено з ресурсом, особливо з огляду на посівну кампанію, то можуть бути проблеми із закупівлями".

Але хоча до 17 жовтня ще є час, трейдери кажуть, що вже зараз митниця гальмує багато партій. Підозри такі, що їх триматимуть до 17 жовтня, а потім вимагатимуть розмитнювати за новими правилами. "Не факт, що всі зможуть надати потрібні документи", — зазначає Леушкін. За його словами, нормально працює зараз хіба що логістичний маршрут через Ізмаїл. Але він дуже ризикований, тому що ворог постійно атакує дунайські порти.

Рябцев вважає, що страшилки за тотальним дефіцитом це все ж таки перебір. Але ось ситуаційні перебої з поставками та нестача палива в окремих мережах цілком можливі. "Може бути дефіцит і черги в окремих сітках, населених пунктах і навіть регіонах.

Особливо з огляду на те, що і без проблем з доставкою ринку є від чого "пересохнути" — у ЄС зараз просто немає достатніх обсягів ресурсу для нас", — каже експерт.

Цінники вже пішли вгору

За даними enkorr, польські постачальники вже підвищили премії на автомобільні партії продукту. Націнки сягають 90-120 доларів на тонну, тоді як ще наприкінці вересня вони становили 50-65 доларів. Все через підвищений попит на ресурс та його обмежені запаси. Додаткові обсяги повинні незабаром з'явитися, але коштуватимуть вони вже дорожче, оскільки підвезуть "зимове" паливо, а воно традиційно дорожче за літнє.

У Болгарії цінники також ростуть: плюс 100-110 доларів. Причина в тому, що місцеві трейдери змінюють постачальників і наводять лад у документах, прибираючи "російський слід" із дизеля.

Колапс на кордонах і ризики дефіциту вже починають накручувати цінники на АЗС. У мережі VST сьогодні повідомили, що підвищують ціни на дизель на 6 гривень за літр через проблеми з розмитненням ресурсу. Причини затримки на кордоні компанії, нібито, не повідомляють. Хоча, за її інформацією, подано всі необхідні документи.

У мережі повідомляють, що зменшать ціни не раніше, ніж оформлять товар. "Більше немає інших шляхів знизити ціну. Ми не погіршуватимемо якість товару або торгуватимемо нечесно", — зазначив директор VST Дмитро Веремєєв.

VST продає румунський бензин, а також дизель із Туреччини. Греції та Італії має мережу з близько 90 АЗС у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій та інших областях. Дизель на цих заправках вже сьогодні коштує 60 гривень за літр, при цьому бензин А-95 — 54,3 гривні.

Зрозуміло, що ця мережа є занадто маленькою, щоб вплинути на загальну ситуацію на ринку. Але, як каже Леушкін, якщо розпочнеться ажіотаж, можуть переглянути цінники та інші мережі. Рябцев звертає увагу, що, незважаючи на зниження котирувань на нафту до 85 доларів за барель, українські АЗС поки не поспішають знижувати ціни, хоча нещодавно приплюсували до прайсу гривню на літрі саме "через нафту". Бо сировина дорожчала на світовому ринкові. У WOG на питання "Бізнес-Телеграфу" не відповіли.

"Швидше за все, не буде жодного зниження цін, максимум, АЗС частково повернуть урізані бонуси за програмами лояльності", — підсумував Рябцев.